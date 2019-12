“Yo publiqué lo que me llegó. Son unas chicas las que tuvieron la iniciativa pero a ciencia cierta no sé quien lo organiza y hasta donde se, no están dando declaraciones. La idea es que sea una respuesta ciudadana a gente que de alguna manera quiera demostrar su apoyo a la norma técnica y que no se oiga solo la voz del antiderecho”, explicó Larissa.