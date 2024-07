Así fue cómo un periodista se le plantó a Rodrigo Chaves por querer bajarle el piso en una pregunta

El periodista Héctor Guzmán se le plantó al presidente Rodrigo Chaves cuando el mandatario intentó bajarle el piso por una pregunta. Cortesía. (Cortesía)

Un periodista no le aguantó al presidente Rodrigo Chaves que le quisiera faltar el respeto en plena conferencia de prensa y se le plantó al mandatario.

Héctor Guzmán, comunicador con más de 30 años de experiencia, trabaja para el medio Stay TV y llegó a Casa Presidencial el miércoles, para buscar una posición del presidente sobre la razón por la que el Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) no ha cumplido con una resolución de la Sala IV, del 2019, en la que ordenaba la delimitación de 188 hectáreas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, ubicado en el Caribe Sur.

“Señor presidente. El procurador general de la República informó a la Sala IV (en un documento emitido el 4 de julio anterior), que el Sinac no ha cumplido con un mandato de la Sala IV para delimitar 188 hectáreas, de las cuales, 137 están en manos privadas de empresarios que se apropiaron de esas tierras, pese a pertenecer al patrimonio del país.

“Le pregunto al señor presidente, usted que es muy perspicaz, si un atraso de 5 años no le hace pensar que aquí algunos funcionarios, algunos intereses están presionando para que el Estado no pueda recuperar esas propiedades y le están haciendo la cachetada en detrimento de lo que le pertenece al pueblo”, fue lo que le preguntó Guzmán al mandatario, quien estaba acompañado del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.

De inmediato, Chaves le respondió:

“El perspicaz es usted, yo soy sencillito como una pijama de la Caja y usted al hacer la pregunta está argumentando uno de los lados en el tema de disputas, usted dice que se apropiaron ilegalmente, cuando el tema de debate es si hay legalidad.

“Usted ya está fallando como juez, con mucho cariño se lo digo, al lanzar la pregunta está diciendo las cosas preguntándolas para que el oyente concluya lo que usted quiere que el oyente piense”.

Guzmán tomó nuevamente el micrófono y fue cuando le pidió al mandatario que lo tratara con respeto.

“Si nos vamos a respetar, respetémonos juntos, porque si yo siento que me está faltando el respeto me abre la puerta, y créame que yo también soy muy grosero. Respetémonos, yo no estoy preguntando nada que esté fuera de la ley, mi pregunta es válida”, fue parte de lo que le respondió.

Periodista Héctor Guzmán le pidió al presidente Rodrigo Chaves que no le falte el respeto

Valentía

El comunicador le contó a La Teja que su pregunta era muy puntual y sintió que le faltaron el respeto al hacerlo sentir descalificado, diciendo que tomó parte, que es juez y que con la pregunta estaba induciendo a alguna respuesta o algo que él quería escuchar.

“Esa es la equivocación del presidente. Lo que pregunté no era tan complejo, pero no sé por qué tomó esa actitud de intentar descalificarme, sin usar términos groseros. Decirle a un periodista que está manipulando una pregunta es una ofensa.

“Puede ser que al presidente le hayan hecho preguntas capciosas y está en el derecho de señalarlo y eso está bien, pero en mi caso se equivocó, porque yo no tenía esa intención. Las preguntas deben ir directas y el presidente trató de hacer lo que hace con muchos, los enreda y los hace quedar en ridículo”, añadió.

No es la primera vez que el comunicador llega a Casa Presidencial a hacer una pregunta en la conferencia de prensa. Captura de pantalla.

Para Guzmán, era inaceptable que se dejara humillar delante de sus colegas.

“No tuve ningún temor en pedirle que me respetara, tengo muchos años en esto y yo le hice mi pregunta con respeto. Para él hubiera sido más fácil decir que no han sido notificados y que iban a buscar la respuesta, pero comenzó a tergiversar el tema y no se lo podía aceptar. Nadie se acercó a pedir una disculpa, no creo que les dé para tanta fineza.

“He visto una relación tensa del presidente con los medios desde antes de la campaña, ha habido encontronazos y los periodistas han tenido mucho choque con la Presidencia. Ha sabido hacer de alguna manera que prevalezcan sus criterios, por eso sigue teniendo tantísimos seguidores, porque lo que dice es santa palabra”, agregó.

Bien formulada

Para el politólogo Alejandro Barahona, el periodista supo formular la pregunta con un criterio de la Procuraduría y la Sala y supo cómo plantársele a Chaves.

“Chaves no respondió sobre el fondo y después de un cuestionamiento inicial al periodista, cedió ante la réplica, dejando enseñanzas al gremio sobre la necesidad de saber preguntar concretamente y fundamentar la pregunta y evitar afirmaciones o preguntar abiertas. Tambiés es bueno plantarse a los descalificativos del presidente, sin entrar en un ataque al mismo”, afirmó.

Chaves le dijo al comunicador que estaba haciendo de juez sobre el tema de delimitación de tierras. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre el trato de Chaves hacia la prensa, esto dijo en analista internacional:

“En términos de comunicación política existen reiterados cuestionamiento y señalamientos a este gobierno que son conocidos tanto a nivel nacional como internacional y que explican el porqué del retroceso del país en materia de libertad de prensa, ello repercute en el debilitamiento al derecho que tenemos los costarricense a información de calidad y proveniente de diversas fuentes informativas, lo que debilita al sistema democrático costarricense y al responsable ejercicio ciudadano”, afirmó.