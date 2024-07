Rodrigo Chaves estaría usando caso de estudiante agredida con un fin calculador, según experto

El presidente Rodrigo Chaves pareciera haber olvidado la gran responsabilidad que tiene como el principal representante de la República, a la hora de buscar popularidad.

Así lo piensa el sociólogo y politólogo Francisco Barahona, quien calificó como peligrosos e irresponsables los discursos dados este miércoles por el presidente Chaves y la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, sobre el caso de la estudiante agredida en un bus en San Carlos.

Rodrigo Chaves dio peligrosas declaraciones sobre el caso de la estudiante agredida en San Carlos. Foto: MEP

El mandatario se permitió decir algunas frases haciendo alusión al estudiante que cometió la agresión, las cuales que en lugar de buscar una solución pacífica al conflicto, más bien encienden más la peligrosa llama de violencia contra el menor, quien ya recibió amenazas por parte de una turba.

“Hasta que se volvió viral, nosotros calladitos, entonces ahí sí, lo detienen al perpetador, diay sí, al abusador, este muchacho (dice el nombre del menor), que Dios lo perdone, porque creo que solo Dios va a poder”, dijo Chaves.

“Los castigos que tiene el MEP son un chiste, ¡diay! ‘Le vamos a bajar la nota de conducta de 100 a 65 y se me va 30 días pa’ la casa’ y no pueden negar ustedes (el MEP) el reingreso al centro educativo, no tienen las potestades, volvemos a lo mismo, yo siempre he criticado a quienes dicen: ‘abrazos pa’ los que dan balazos’. Esos reglamentos vienen desde la época ‘progre’ de los ministros de Educación Leonardo Garnier y Édgar Mora, cada vez hay menos disciplina y menos instrumentos para sancionar.

“Una palmadita en la mano, váyase. A no, el MEP no le puede negar el derecho de educación, no, no, no, no, jamás, decirle: ¡váyase para otro colegio, no no no no, jamás!, porque el joven tiene derecho a la educación (dice mientras hizo una seña con las manos para dar la idea de comillas)... esto es inaceptable”, agregó el mandatario.

El experto dice que no se puede condenar al menor y hacer declaraciones tan fuertes contra él. Foto: Shutterstock. (Inside Creative House/Shutterstock)

Discurso de caso de estudiante agredida busca popularidad

Según el experto, las afirmaciones de Chaves son muy peligrosas porque condenan a un menor de edad sin que siquiera haya enfrentado un proceso penal.

“El presidente está juzgando al colegial, se refiere a él como a un criminal y hasta dijo el nombre en la conferencia, algo que no está bien, menos tratándose de un menor, de 16 años”

“Al presidente se le olvida que hay un principio de presunción de inocencia y que está hablando de un menor de edad, mantienen un discurso irresponsable, populista y peligroso.

“Me atrevo a pensar que esas palabras que dijo el presidente Chaves fueron recomendadas por la ministra de Educación, ella ha demostrado ser muy conservadora y también dio declaraciones en esa línea”, dijo el sociólogo y politólogo.

Y es que Anna Katharina Müller, ministra del MEP, informó que ya inició los protocolos de aplicar las acciones disciplinarias a este estudiante.

“Imagínese que la máxima sanción es bajarle 45 de la nota de conducta y que esté 30 días naturales de inasistencia en el centro educativo, consideramos que esta medida no es suficiente para este tipo de casos”, dijo la jerarca.

Barahona dice que hay muchas personas que piensan igual que Chaves, pero él debe dar el ejemplo y no ponerse al nivel de esa gente que quizá no tiene el conocimiento necesario para analizar de forma correcta la situación.

El caso de bullying tiene al país consternado. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“Quizá algunas personas pueden pensar como el mandatario, pero no es lo mismo que una persona de a pie se exprese de una manera como esta a que lo haga el representante del país que debe mantener la compostura y defender los derechos de los ciudadanos, de todos sin distinciones”.

El experto dijo que todo parece indicar que Chaves está usando su discurso para evocar emociones en las personas para ganar popularidad, sin embargo, esas emociones que despierta no son las más sanas porque se alimentan de la violencia.

“Le importa un pito la institucionalidad democrática y el equilibrio entre poderes y eso es algo muy peligroso para el país”.