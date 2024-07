Director y orientadora de colegio de estudiante agredida en bus hicieron algo impensable

El director y la orientadora del colegio de la estudiante agredida están siendo investigados. Foto: Tomada de redes sociales.

El director y la orientadora del colegio donde estudia la estudiante de que fue agredida en un bus en San Carlos hicieron algo impensable que les traerá serias consecuencias.

Este miércoles la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, informó que el MEP se enteró de la agresión un día después de que ocurrió y desde entonces tomaron cartas en el asunto, aunque reconoció que no todos los funcionarios de la institución actuaron como debían.

“Este hecho ocurrió el 27 de junio, el 28 los padres de familia de la víctima, quienes interpusieron la denuncia en la Fiscalía, informaron al director y a la orientadora del centro educativo sobre lo ocurrido, ellos levantaron un acta de forma inmediata y se iniciaron los protocolos para valoración de los hechos y la coordinación interinstitucional, ¿cuál fue el problema? lastimosamente el director y la orientadora, como estaban iniciando vacaciones al otro día, decidieron no activar la asistencia a la víctima hasta después de vacaciones y no cumplieron por lo tanto con todos los pasos del protocolo, por eso les hemos iniciado un proceso disciplinario y estamos haciendo un llamado a todos los centros educativos de que haremos procesos disciplinarios en todos estos casos porque no puede haber negligencia”, detalló la ministra.

Anna Katharina Müller, ministra de Educación, ordenó investigar la negligencia cometida. Foto: John Durán.

Müller dijo además que el supervisor educativo del centro educativo realizó visitas a las familias de los dos estudiantes involucrados, la víctima y el agresor y este le ofreció a la jovencita ayuda cuando regresara de las vacaciones, otro terrible error ya que ella necesitaba ayuda de inmediato.