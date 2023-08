Así fue evacuar la Asamblea Legislativa desde el piso 16

Así estuvo el simulacro de evacuación en la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí)

A las 10 a.m. de este miércoles empezaron a sonar las alarmas de la Asamblea Legislativa y por los parlantes se escuchaba una voz que decía que se había reportado una emergencia, que era necesario evacuar el edificio.

No se asuste, en realidad todo era parte del quinto simulacro nacional de evacuación por sismo.

El Congreso tiene 17 pisos, el de más arriba es donde están los comedores y al momento del evento no había nadie, así que nos fuimos para el 16, donde hay varios despachos de diputados y así hacer la evacuación desde ahí.

Como a las 10:02 a.m. salieron dos funcionarios de uno de los despachos y nos fuimos con ellos por las escaleras de emergencias. Durante el recorrido no nos topamos a nadie, sinceramente creí que iba a encontrarme a más personas bajando por las gradas, pero no fue así.

Luego de cuatro minutos de bajar gradas llegamos al piso 1 y al salir nos enviaron a la plaza de la Democracia, ahí ya había decenas de personas que habían evacuado, incluidos legisladores como Rodrigo Arias, Montserrat Ruiz, Vanessa Castro, Melina Ajoy, Gilberto Campos y Jonathan Acuña, entre otros.

Simulacro Asamblea

En el parque Nacional estaba la otra parte de la población legislativa, ya que cierta cantidad de personas fueron evacuadas hacia ese otro sector.

El reporte total del simulacro fue de 315 personas en seis edificios de la institución. Se reportaron 17 heridos (simulados), de los cuales 11 estaban en condición muy grave y fueron llevados a un centro médico, tres estaban con golpes que no necesitaban traslado, pero si atención, y cinco más con lesiones leves, pero uno sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió (se simuló la muerte).