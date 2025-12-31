Así nació la canción que más bailamos en estos días “El Año Viejo”

Don Tony en pleno concierto en Mérida, Yucatán, donde vive ahora. Foto cortesía Ayuntamiento de Mérida

“El año viejo” nos lleva a pensar de inmediato en Tony Carmargo, intérprete de la popular canción. Muchas personas creen que fue él quien la creó, pero no es así.

La pieza es del compositor colombiano Crescencio Salcedo, quien murió en 1976 a los 59 años.

Don Tony nos contó que él conoció el tema en 1953 en Caracas, Venezuela. Era uno más de varios que le enseñaron.

“Tuve la oportunidad de traerme esas partituras, entonces llegando a México ese mismo año se grabó ese número (El año viejo), pero fue un éxito por lo sencillo de la canción, la letra y la melodía. Todos esos detalles quizá se unen para que a la gente le guste”, recordó.

El cantante comentó que no recuerda en qué mes pasó eso ni en cuál la grabó, pero eso es secundario a la luz del enorme éxito conseguido. Lo que sí tiene presente es que en diciembre de aquel año 53 la canción empezó a sonar en México.

“Cuando la grabé pensaba que era un número (una canción) común y corriente, pero fíjese que no fue así”, señaló en una entrevista con La Teja.

A pesar de que nunca pensó que esta canción iba a ser tan popular, dice que siempre vivirá agradecido con Crescencio Salcedo, pues gracias a su inspiración él ha recibido todos los elogios.

Don Tony trabaja actualmente para el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, donde toca tres veces por semana.

Él es uno de los protagonistas de actividades turísticas que ofrece ese hermoso lugar de México. Como es conocido en toda Latinoamérica, las personas hacen fila para tomarse fotos con él o saludarlo.

“Todo ese cariño de la gente yo lo agradezco, ha sido lo más bonito de esta carrera que ha sido tan agradecida conmigo”, dice.