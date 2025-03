Así nos fue cruzando el nuevo paso elevado en La Lima a hora pico, ¿es más rápido?

El tercer paso elevado en La Lima de Cartago abrió oficialmente este lunes 17 de marzo. Y si bien, el Gobierno lo inauguró con bombos y platillos, las críticas no han dejado de llover contra este proyecto.

Antes de entrar en eso, en La Teja nos dimos a la tarea de ir a meternos al cruce en hora pico, para ver qué tan feo nos íba y nos llevamos una sorpresa.

Un atardecer precioso nos acompañó todo el camino. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Eran ni las 4:30 de la tarde y ya me estaba preparando mentalmente para enfrentar a mi mayor enemigo: las presas.

Me tomé un yodo, me comí unas tortillitas con queso y fui al baño (quién sabe cuándo era la próxima vez que me iba a poder dar ese lujo).

Para mi sorpresa, mi mamá y mi abuela decidieron apuntarse al ride. Les pregunté si estaban seguras de en lo que se estaban metiendo y me dijeron que no tenían nada mejor que hacer.

Así que, con todo listo y bien acompañado, los tres estabamos preparados para enfrentarnos a las presas de Cartago o, al menos, eso es lo que pensabamos.

Sorpresa

Justo al ser las 5:10, nos subimos al carro y preparé mi mix especial de música para situaciones estresantes, es decir, los mejores hits de los 70 y 80, estoy hablando de ABBA, Billy Idol, George Harrison, de todo un poco.

Para las 5:15, que todos estábamos sentados y con cinturón, comenzó el viaje desde mi casa en San Diego (no les voy a contar dónde por seguridad) hasta el Cementerio de Cartago, claramente, pasando por el paso elevado.

En ese momento, puse el cronómetro.

Así se veía el tránsito de carros que subían a Cartago. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Mi primera decepción llegó a menos de 800 metros del peaje en Terramall, donde nos topamos la primera presa. Me acomodé, pensando que a partir de ese momento íbamos a comer rueda y... no.

Rapidíto, en menos de 2 minutos, ya habíamos pasado el peaje, que dicho sea de paso, el pago no estaba habilitado; lo que pudo afectar un poco los resultados, pero ya estabamos encaminados hacia la Vieja Metrópoli.

Como llevaba cargamento preciado (mi familia), decidí no tomar riesgo y rebasar a los camiones que iban subiendo. Eso nos obligó a ir un poco más lento en el cruce de San Rafael, pero, las historias de mi abuela contando cómo la familia era dueña de la mitad de Cartago, siempre ayudan a que sea un viaje más ligero.

Pero, una vez pasando la estación de pesaje, fue tiquete directo hasta el Cementerio de Cartago. No nos detuvimos ni un momento, el paso elevado completamente despejado

El paso elevado estaba completamente despejado para las 5:30 de la tarde. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

En promedio, en hora pico, de mi casa al cementerio se duraba unos 45 minutos, nosotros lo hicimos en 19:32,13.

Llegamos a las 5:35 de la tarde, no lo podíamos creer.

Mucho que desear

Ahora, si bien admito que me tomó por sorpresa lo rápido que llegamos y celebro que cientos de personas ya no tengan de vivir un dolor de cabeza para llegar a Cartago, el estado del paso elevado me dejó un sinsabor.

Es importante recalcar que el MOPT dejó en claro que las obras se van a mantener por los próximos meses y, se espera que estén listas para finales del próximo de julio.

Aún falta que gran parte del tramo esté completa. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

No obstante, hay que recordar que este proyecto ya lleva dos años de atraso y se nota.

La calle tiene baches que si uno no se los capea, deja el carro ahí pegado; no hay iluminación en el paso elevado y, por si fuera poco, más de un bandido aprovecho para cruzar entre los muros de contención, poniendo en riesgo su vida y la de los conductores.

Quejas

Ahora, el paso está recién estrenado y ya ha generado fuertes roces entre la Municipalidad de Cartago, Rodrigo Chaves y el Ministro del MOPT, Efraín Zeledón.

La apertura del paso elevado en La Lima asombró a muchos, pero dejó a otros con un importante sin sabor. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Concejo Municipal de Cartago acordó, de manera unánime, presentar una serie de mociones para mostrar su descontento con las obras y hacerle una serie de peticiones a ambos jerarcas.

La primera, es para hacerle saber al presidente que están “en total desacuerdo en que la intersección de La Lima de Cartago pase de cuatro a tres niveles”.

Segundo, “se rechaza enfáticamente la disminución de recursos económicos de dicho proyecto”.

Tercero, se opusieron a la eliminación del cuarto nivel, ya que “puede afectar la vida útil del proyecto, por lo que, no funcionará de la manera establecida en el diseño”.

Cuarto, “ejecutar los cambios anunciados por el señor ministro dificultarán el acceso del centro de Cartago al nuevo hospital, y se continuará con la saturación en el tráfico”.

Y quinto, se le pidió al presidente y al ministro del MOPT, no recortar el proyecto, ya que “uniría Cartago con la ruta a El Guarco”, una de las vías más importantes para comunicar con el futuro hospital de Cartago”.

Vida útil recortada

Para justificar estas mociones, el Concejo Municipal se basó en un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR), que asegura que con los cambios anunciados por los jerarcas, la vida útil del proyecto va a decaer.

De no tomarse en cuenta las recomendaciones del LANAMME, el paso elevado en La Lima podría quedar obsoleto antes de tiempo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el análisis, esta obra quedaría obsoleta antes del 2033 debido al incremento del tráfico y la falta de un cuarto nivel en el paso a desnivel.

Es más, dieron a conocer que desde ya se observan signos de deterioro en la estructura y que el diseño actual no consideró la demanda real de la vía.

Por si fuera poco, aclararon que incluso con cuatro niveles, el paso por La Lima enfrentaría condiciones críticas para el 2043 y, la decisión de disminuirlo a tres niveles, nada más hace que el proyecto quede obsoleto antes de lo previsto.