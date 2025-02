Chocar en Cartago es un verdadero terror por culpa de la falta de oficiales de Tránsito

Erick Jiménez, así como los cientos de conductores que entran y salen de Cartago a diario, tiene muy claro que chocar en la Vieja Metrópoli es un verdadero dolor de cabeza.

Y no solo por el hecho de tener que lidiar con el accidente, sino que en Cartago hay un serio problema de escasez de oficiales de Tránsito.

Chocar en Cartago es una pesadilla y pareciera que la situación no va a cambiar pronto. Foto: John Durán

Para que se haga una idea de la magnitud del problema, un solo oficial de la Policía de Tránsito brumosa tiene que cubrir por sí solo más de 1.000 kilómetros.

Así quedó demostrado en una auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que se realizó en diciembre del 2024.

“No hay tránsitos, muy pocas veces se ve uno que otro, pero, por lo general, no hay por ningún lado”, criticó Erick.

“Un choque en la entrada de Cartago es lo peor que hay. Si cuando se quedan varados ya es una problema, imagínate el choque... nunca hay nadie que te dirija y organice el tránsito”.

Algo similar vive don Javier Slein, que todos los días tiene que viajar desde El Guarco hasta San José.

“En la regulación de los pasos importantes, prácticamente nunca están. Es muy raro que los oficiales estén presentes en la regulación del tráfico en las obras en construcción”, nos contó.

Y todo apunta a que esta situación no va a cambiar pronto.

Escasez

Ahora, ¿cómo es que una provincia llega a tener una crisis de tránsito de este calibre? Según el informe, del cual La Teja tiene copia, en los últimos tres años, Cartago ha perdido 18 oficiales de tránsito.

Cuatro de ellos fallecieron, nueve se pensionaron y cinco fueron trasladados.

La policía de tránsito no da a basto para cubrir la totalidad de Caratgo. Foto con fines ilustrativos. Crédito: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

El MOPT, en vez de reemplazar esas plazas, puso todo el peso en los hombros de los oficiales, a los que les toca cubrir los más de 3.120 kilómetros que componen el área de cobertura de la delegación de Cartago.

Para que lo entienda mejor, así se dividen las plazas dentro de esta delegación:

Según el informe, en total, ahí trabajan 34 oficiales de tránsito, de los cuales 28 son funcionarios asignados a la delegación brumosa, mientras que los restantes seis trabajan como refuerzos.

Ahora, eso no quiere decir que los 34 oficiales trabajan todos los días, en cada turno hay entre cinco y diez funcionarios.

El problema, según la auditoría, viene cuando solo hay cinco trabajando.

Y es que, uno de ellos es la jefatura, otro funge como oficial de guardia, por lo que solo tres quedan como patrulleros, lo que quiere decir que cada uno tiene que cubrir 1.041 kilómetros.

Y eso no es todo, el informe detalla que a la falta de personal hay que sumarle que más de un 30% de las unidades no se pueden utilizar, porque no están en buen estado.

Los constantes arreglos y ampliaciones en Cartago no ayudan a mejorar la situación. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

De las 26 unidades con las que cuenta la Delegación, que incluye nueve pick-ups, un microbús, catorce motocicletas y dos grúas, ocho de ellas no funcionan.

Incluso, se reveló que algunas desde el 2021 no funcionan y no se ha hecho por dónde para ponerlas en funcionamiento.

De hecho, llama la atención que ninguna de las dos grúas de la delegación se puede utilizar, ya que están varadas.

Crisis

En La Teja conversamos con Mario Redondo, alcalde de Cartago, quien nos reveló estar al tanto del informe y aseguró que esta situación los está llevando al límite.

“Nosotros tenemos serios problemas de congestionamiento vial. No solo por el tema de los trabajos viales, sino porque tenemos casi cero presencia de oficiales de Tránsito”, dijo.

Mario Redondo, alcalde de Cartago, criticó el abandono que sufre su provincia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, nombró proyectos, como el Puente de Taras, que han sido una verdadera pesadilla por la falta de personal que ayude a regular el paso o atienda accidentes.

“Nosotros (la muni) tratamos de ayudar con las políticas oficiales, pero la verdad es que no podemos estar cubriendo todas las áreas en las que el gobierno central no actúa”, criticó.

“La municipalidad ha dado recursos económicos para reparar patrullas, se le ayuda a la Caja, se le han dado inmuebles y cerca de dos mil millones de colones para el desarrollo de proyectos y, también cubrimos mucho en materia de tránsito, pero no podemos cubrirlo todo”.

Y si bien, aseguró que están abiertos a seguir ayudando, recordó que la Policía Municipal está atada de manos en ciertos casos, ya que no cuenta con los mismos permisos que los oficiales de Tránsito.

“No tenemos una responsabilidad exclusiva en materia de tránsito. Incluso, no tenemos todos los códigos de tránsito, por turno tenemos uno o dos oficiales que sí tienen el código, pero no es suficiente”.

“Casi que nos hemos quedado solos y nos toca complementar lo que debería estar haciendo Tránsito”, lamentó.

El alcalde reveló que desde la muni están tomando ciertas medidas para ayudar a mitigar un poco la escasez de oficiales. Una de ellas es aumentar el número de códigos para que los policías municipales puedan actuar de mejor manera en estos casos.

Toparse presas en Cartago es cosa de todos los días. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Ahora, el informe de la auditoría le recomendó al director de Tránsito, Oswaldo Miranda, coordinar con el Departamento de Operaciones Policiales cuántos oficiales se necesitan para cubrir la totalidad de Cartago y que ellos puedan comenzar las gestiones.

Para cumplirlo, se le dio a Miranda un máximo de tres meses, los cuales vence en marzo.

En La Teja nos intentamos poner en contacto con el director de Tránsito en diversas ocasiones y a través de diversos medios.

Desde el martes 25 de febrero y a lo largo de toda la semana, se intentó coordinar una entrevista para conocer su opinión respecto a este informe, cómo justifica no haber reemplazado las plazas y qué soluciones tienen planeadas, pero no se obtuvo respuesta.

Las preguntas también se tramitaron a través del departamento de prensa del MOPT el jueves 27 de febrero, pero, para el cierre de esta nota, no se habían respondido.

Recuerde que siempre puede andar en el carro un par de boletas para conciliar en casos de accidentes menores y no tener que esperar a un oficial de tránsito. Las puede encontrar en el sitio web del INS o dando clic en este enlace.