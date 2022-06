Asociación de Bienestar Animal busca voluntarios para rescatar perros abandonados en romería

Este año regresa la romería y con ella un montón de perritos podrían quedar abandonados.

Es por eso que la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABBA) está en busca de voluntarios que le echen la mano el 1 y el 2 de agosto, día que la gente camina hasta la casa de la Negrita.

La iniciativa se da porque muchas personas se llevan a sus mascotas a la romería y como los perritos no están acostumbrados a semejante caminada, los dejan botados, o en otros casos los peluditos se pierden.

La idea es que los voluntarios den albergue temporal a perros callejeros o abandonados por sus dueños.

Varios perros son abandonados o se pierden durante la romería a la Virgen de Los Ángeles. Foto: Cortesía

[ Aleje a sus mascotas de la romería ]

“Necesitamos alrededor de 70 voluntarios, ya llevamos más de la mitad, por lo que consideramos que la respuesta ha sido muy positiva, hay plazo hasta el 30 de junio”, dijo Juan Carlos Peralta, director ejecutivo de ABBA.

Miles de personas acuden a los pies de La Negrita a llevarle sus peticiones y promesas. (Rafael Pacheco Granados)

El representante de la asociación recomienda a los romeros no traer a la mascota y a los organizadores a que no se use juego de pólvora, porque aterroriza a los peluditos y hasta puede producirles la muerte.

El interesado debe ser mayor de 16 años y mandar un mensaje al Whatsapp 8383-7037.