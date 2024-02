¡Atención! A partir de este lunes hay restricciones para camiones en varias carreteras del país

¡Ojo camioneros! A partir de este lunes habrá restricción de paso para ustedes, en distintos horarios, en varias de las principales carreteras del país.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la decisión busca el bien de la mayoría, siempre atendiendo y respetando la importancia y relevancia del transporte de mercancías.

Los camioneros deberán tener cuidado a la que hora que circulan a partir de este lunes. Foto: Archivo.

“Obras como el paso a desnivel que se construye en Grecia, los pasos a desnivel entre Taras y La Lima, el cambio de losas en la radial de Alajuela y la creación de un carril de ingreso a la Ruta Nacional 1 desde esa radial, el puente en el bajo Los Ledezma, entre otras, hacen necesario la aplicación de la restricción para vehículos pesados”, informó el MOPT

Ponga atención: los camiones no podrán circular entre las 6 a.m. y las 8 a.m., en sentido hacia San José, por la carretera General Cañas entre La Sabana y la radial Alajuela (frente al aeropuerto Juan Santamaría); tampoco en la carretera Bernardo Soto entre el cruce del Coyol - Siquiares y Aeropuerto, ni en la Florencio del Castillo entre Hacienda Vieja y el cruce de Taras. La restricción también incluye la radial Heredia: Pozuelo - Pirro, la ruta entre la iglesia católica de Tibás y la iglesia católica de Santo Domingo de Heredia; la carretera Próspero Fernández entre el gimnasio nacional y el peaje de Ciudad Colón y la carretera Braulio Carrillo, entre el peaje y San José.

LEA MÁS: Terrible crimen cambiará para siempre la historia del país

Tampoco podrán circular hacia San José, pero en horario de 5 a.m. a 7 a.m., en la carretera Braulio Carrillo, entre el cruce de Río Frío y el peaje.

Los camiones tampoco podrán transitar en sentido desde San José por todas esas rutas antes mencionadas, y además la carretera Bernardo Soto entre el cruce de Coyol - Siquiares y el cruce de Grecia, entre las 4:30 p.m. y las 6:30 p.m. Solo la carretera Braulio Carrillo, entre el cruce de Río Frío y el peaje, está libre de la prohibición de la tarde.

La idea del MOPT es reducir la congestión vial. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: ¡Impresionante! Ticos se llevaron tremendo susto debido a misteriosas luces en el cielo

La medida también incluye el restablecimiento de la restricción en fechas especiales, entre las 2 p.m. y las 9 p.m., en sentido hacia San José.

Los camiones no podrán circular en ese horario por la carretera General Cañas, entre el cruce de la radial Alajuela y la Datsun; tampoco por la carretera Bernardo Soto entre el cruce a Grecia y el cruce al aeropuerto Juan Santamaría; ni en la carretera Florencio del Castillo, entre el cruce de Taras y Hacienda Vieja; ni en la radial Heredia entre el Pirro y la Pozuelo; ni en la Braulio Carrillo, entre el cruce de Río Frío y el peaje, el primer fin de semana del año, el último fin de semana antes del inicio de clases, el último fin de semana de vacaciones de medio año, el domingo de resurrección y el último domingo de diciembre.