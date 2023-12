¡Atención, NASA! 10 niñas y jóvenes ticas despegan desde Costa Rica para aterrizar en Houston

Diez niñas y jóvenes estudiantes del país están listas para despegar desde Costa Rica y aterrizar en la base de la NASA en Houston el próximo lunes 4 de diciembre.

Esta es la segunda misión del programa “Ella es Astronauta”, de la Fundacion She Is, que viajará al Space Center Houston de la NASA.

El objetivo del viaje de la tiquitas es el de romper estereotipos de género, crear comunidades de distintas nacionalidades, convertir a las niñas en agentes de cambio en sus comunidades, generar herramientas académicas, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable e inspirarlas a hacer posible lo imposible. Tal y como lo explica She Is.

La presencia de las 10 tripulantes costarricenses en la NASA es histórica. Es la segunda misión del programa “Ella es Astronauta” de la Fundacion She Is que viajará al Space Center Houston de la NASA (Cortesía)

“En los últimos 4 meses, las 10 niñas y jóvenes ticas se han capacitado en áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y habilidades blandas, a través de sesiones virtuales con instructores de la NASA y los grandes aliados”, explica la Fundación.

La tripulación está integrada por Elieth Mora, Hilary Corrales, Isabella Rosales, Kiara Rosales, Kteishe Villanueva, María Guevara, Mariana Rodríguez, Meylin Santana, Sofia Bermúdez y Tamara Brenes.

“Todas son jóvenes amantes de la ciencia y tecnología, quienes se han convertido en una gran inspiración para quienes sueñan con realizar sus sueños, por las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran, que no las ha limitado a perseguir sus sueños y transformarse en agentes de cambio”, asegura She Is.

LEA MÁS: La Campana de la Independencia ¡Es Monumento Nacional!

Las ticas estarán en la NASA del 4 al 9 de diciembre. Vivirán una serie de actividades y retos, donde participarán del desafío de construcción de cohetes, diseño de ambiente lunar y competencia de campo espacial de robótica.

También tendrán la oportunidad de desarrollar algunos sus proyectos propios y conocer a mujeres astronautas quienes están haciendo historia en la NASA para finalmente graduarse en la entrega de misión como lo vive un astronauta.

La presencia de las 10 tripulantes costarricenses en la NASA es histórica. Es la segunda misión del programa “Ella es Astronauta” de la Fundacion She Is que viajará al Space Center Houston de la NASA (Cortesía)

Cada una de estas niñas y jóvenes tiene muchos sueños y proyectos que necesitan mucho apoyo porque su proceso no acaba con su visita a la NASA.

La fundación busca acompañarlas hasta el final de sus estudios universitarios y para eso se necesita dinero.

Los interesados en apoyar el programa pueden comunicarse con directamente con la vicepresidenta global de la Fundación She Is y directora del Programa Ella es Astronauta, Priscilla Solano, por medio del correo: priscilla.s@she-is.org