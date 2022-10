¿Aún no tiene la cuarta dosis de la vacuna anticovid? Vea dónde la están aplicando

La vacunación contra el covid-19 sigue abierta y por eso, si usted aún no se ha colocado el refuerzo de la cuarta dosis o incluso, inició tarde su esquema de vacunación y tiene menos dosis colocadas, le contamos dónde puede ir a aplicársela.

La mayoría de vacunatorios tienen dosis disponibles para todos los grupos de población. (Cortesía comunicado de prensa)

La campaña está abierta para toda la población del país a la que se abrió la opción protectora, pues ya llegaron las vacunas pediátricas para niños mayores de seis meses y hasta los adultos mayores, dos de las poblaciones más vulnerables.

Alajuela: sótano 3 del Citymall, miércoles 5 y jueves 6 de octubre de 800 a.m. a 3:00 p.m. Viernes 7 de octubre de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. para todos los grupos desde los niños de seis meses hasta adultos mayores.

Arrancó la vacunación para niños entre los seis meses y los cinco años

Tibás: Clínica Clorito Picado, miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. para niños mayores de cinco años y hasta adultos mayores. Para los más chiquititos de la casa atenderán ambos días de 9:00 a.m a 3:00 p.m.

La vacunación pediátrica arrancó este lunes al mediodía.

Alajuelita: Sede administrativa miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y vienes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. de 5 años en adelante y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Cartago: en la sede de la Universidad Santa Lucía y el ebais Asís miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.; viernes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

Sábado 8 de octubre estarán aplicándolas en el ebais de Caballo Blanco, Aguacaliente y San Blas de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Para todos los grupos de edad (pediátricas, infantiles y adultos).

El covid-19 redujo la esperanza de vida en América

San José: Parqueo de la clínica Moreno Cañas miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Además en bario La Dolorosa harán un barrido casa por casa el sábado en el mismo horario.

Escazú: Ebais Escazú, Guachipelín, San Antonio, Corazón de Jesús y Anonos: miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Y viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. para todas las edades.