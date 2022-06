Auriculoterapia: Diminutos balines que ayudan a quitar dolores y a bajar de peso

Ivannia Monge encontró en la auriculoterapia un aliado en su lucha por bajar de peso.

El tratamiento, que consiste en colocar unos pequeños balines magnetizados (balines que se cargan con un tipo de imán) en la oreja por varios días, la ayudó mucho a reducir la ansiedad.

Gracias a eso, a una alimentación saludable y al ejercicio, bajó 30 kilos en siete meses, por lo que ella da fe de que la auriculoterapia ayuda mucho.

La auriculoterapia nació hace más de 2 mil años en China. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“No es una cuestión mágica para bajar de peso, pero a mí me ayudó mucho con el tema de la ansiedad, que era de las cosas que más me costaba controlar. Antes de usarla (la auriculoterapia) recuerdo que muchas veces me daban ganas de comer postres y alimentos que no debía por mi sobrepeso, pesaba cien kilos, pero ya cuando la empecé a usar, esa ansiedad prácticamente desapareció y me facilitó el proceso”, contó la vecina de Curridabat.

“El tratamiento es muy amigable, si quien coloca los balines, tiene buena mano, ni siquiera duele la aplicación y no requieren ningún cuidado especial, a uno se los pegan con una cinta especial de color piel y uno puede dormir, bañarse, lavarse el pelo y hasta hacer deporte de forma completamente normal”, agregó.

Terapia china

Juan Carlos Grillo Abdelnour es experto en auriculoperapia y además nutricionista.

Él cuenta que esta terapia nació en China y consiste en estimular los diferentes órganos del cuerpo a través de la oreja.

“Normalmente se usan unos pequeños balines magnetizados que se colocan en ciertas parte de la oreja, esto debe hacerlo alguien que sepa, porque no se trata de ponerlos en cualquier parte, ya que según cada padecimiento que se quiera tratar, van en un sitio específico.

“Se pueden tratar un montón de padecimientos: dolor de cabeza, estreñimiento, colitis, gastritis, problemas con la glándula tiroides, dolor de estómago, epilepsia, migraña, tensión, hemorroides. También se pueden tratar problemas de ansiedad, ayuda a controlar el peso, las adicciones, ayuda a la concentración y hasta a relajarse”, aseguró el experto.

Los balines son pequeños y no causan molestias. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Juan Carlos contó que lo ideal es trabajar una oreja a la vez e irla rotando para que el organismos no se acostumbre, es decir, en una sesión se colocan los balines en la oreja derecha y en la siguiente en la izquierda y así se van intercalando.

Normalmente los balines duran dos semanas en cada oreja, todo ese tiempo pasan sostenidos por unos parches pequeños que los mantienen en su lugar.

Efecto inmediato

El especialista cuenta que los balines producen un alivio casi que de inmediato y como es un tratamiento que prácticamente no tiene efectos secundarios, es muy seguro.

La doctora Hilary Navarro, nutricionista de clínica ULACIT, donde también aplican el tratamiento de auriculoterapia, coincide con Juan Carlos y dice que los tratamientos de pérdida de peso son unos de los que más aplican esta técnica.

“La auriculoterapia tiene varios beneficios y muchos de ellos son utilizados en las consultas nutricionales para tratar problemas como la colitis, el estreñimiento y el insomnio.

“También esta técnica es muy usada por el hecho de que ayuda a las personas que luchan contra el sobrepeso y la obesidad, ya que esta terapia evita la retención de líquidos y elimina toxinas”, explicó la nutricionista.

Los pequeños balines se cambian cada quince días y se van rotando las orejas. Foto: Cortesía. (Cortesía)

La doctora nos contó cómo son los pasos para colocar el tratamiento y son muy simples.

Primero se hace la limpieza de la oreja del paciente, luego se identifican los puntos que se desean estimular, una vez identificadas las zonas se masajean con un estimulador para finalmente colocar los balines.

Los dos especialistas dijeron que pese a que el tratamiento no es invasivo, lo mejor es que no sea usado por mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, población con trastornos degenerativos, anemia, hipertensión, insuficiencia cardíaca grave, problemas médicos en la médula espinal, esquizofrenia y rosácea grave.

