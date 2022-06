Payaso Serafín les regala esperanza y felicidad a los escolares con su gira de la alegría

Rolando Pinto es el encargado de darle vida al payaso Serafín, un personaje bonachón por medio del cual se ha encargado de llevarles un rato de felicidad a los niños, que según él, han sufrido por causa de la pandemia ante la imposibilidad de compartir con sus amiguitos como acostumbraban.

Bailes y aeróbicos son algunas de las dinámicas que hace Serafín con los niños. (Cortesía)

“En estos años el país ha caído en una crisis horrible y desde que comencé a hacer eventos nuevamente, en diciembre pasado, he notado que los que están haciendo fiestas son la gente de plata y veo a los niños en la calle tristes y desmotivados porque no hay plata”, contó Pinto.

Él asegura que siente que los niños actualmente viven una especie de depresión ante la imposibilidad de disfrutar muchas cosas que la falta de dinero les ha quitado.

“Esta idea la tuve hace diez años y se la propuse a la municipalidad de San José, como Días de Sol, que al final no se implementó como tal, pero sirvió para darle vida a los Domingos Sin Humo y quise retomarla, pero en esta oportunidad en centros educativos”, explicó el payasito.

[ Sáquele provecho a las vacaciones ]

La idea de Pinto consiste en visitar kínderes y escuelas que lo inviten con la Gira de la Alegría, por medio de padres, abuelitos o familiares interesados, para llevarles un mensaje de motivación a los niños y que estos se desestresen, boten la ansiedad y el estrés que acumulan, aunque sea por un ratito.

Al final cada menor se lleva una figura en globo para su casa. (Cortesía)

Durante una hora el payasito y los niños cantan, bailan, hacen aeróbicos, comen dulces y disfrutan de un globito con forma de animal. Además, Serafín va acompañado por dos señoras que pintan caritas, con el fin de que los pequeños la pasen puras tejas.

“Siento que la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora la viruela del mono, son noticias que están afectando mucho a la sociedad y como los niños son el futuro de Costa Rica, nosotros tenemos que tomar acción porque es primordial que los niños lleven ese mensaje de positivismo a sus casas”, contó Pinto.

La intención de Pinto es que esta alegría se convierta en una cadena de felicidad para beneficio no solo de ellos, sino de sus familiares, amigos y conocidos.

[ Dedican el hospitope al director de bomberos ]

“Cualquiera lo puede replicar en sus casas, escoja un día, puede ser una vez al mes o a la semana, como guste. Durante ese día se debe tratar de no pensar en los problemas, dejarlos botados, pensar solo en cosas positivas y que lo que salga de su boca sean solo palabras positivas. Es fundamental hacer cosas que a usted le gustan como comer su platillo favorito, ir al gimnasio, a nadar, caminar, etc.”, comentó Pinto.

Serafín también les lleva una golosina que a todos los niños les gustan. (Cortesía)

Apuntados

Serafín ya ha ido a dos escuelas, la del sector 7 de Los Guido en Desamparados y la de Pavas. En ambas los estudiantes han estado muy apuntados a las actividades.

“Le voy a decir a mi mamá que hagamos esto todos los días, me decían los chiquillos. A ellos les cambió la cara por completo, me abrazaban y me daban las gracias por haber ido, lo cual me motivó a replicarlo en más escuelas”, explicó el payasito.

Eso sí, Pinto procura coordina con los centros educativos para no interrumpir las clases. Además se esfuerza por cumplir con todos los protocolos sanitarios para no exponer a nadie.

“Es algo simbólico, pero lo más importante es el mensaje de esperanza que llevamos para que los niños sepan que todo va a estar bien, porque esta generación de kínder desde hace dos años no tiene fiesta y están asustados por todo lo que pasa en el mundo”, dijo Rolando.

A los más chiquiticos los pone a bailar música infantil, mientras que los más grandecitos hacen el denominado reto Tik Tok, el cual consiste en imitar.

El payasito recuerda con mucho cariño este día que pudo hacer feliz a esta niña antes de que perdiera completamente su visión. (Cortesía)

Lo mejor de todo es que el espectáculo es gratuito y la única condición que pide Serafín es que si la escuela queda muy lejos, algún maestro o tata lo recojan y lo vayan a dejar porque no tiene carro para movilizarse. Pero lo que es su talento, los confites, el parlante, la música y el espectáculo que ofrece es gratuito.

La salvada es que Serafín no se pone en mates y siempre que se coordine bien, no importa el día o la hora para ir a llevarles alegría a los pequeños.

Mágico

Para la sicóloga de familia María Ester Flores esta iniciativa de Serafín tiene un componente mágico para los niños debido al significado que ellos les dan a los payasos.

“Lo felicito por ser un ser humano extraordinario y por dirigirse a los niños de manera tan clara como lo hacen los payasos, ya que podrá entrarles al alma. Lo que les diga ese personaje, en su mundo mágico e infantil, los chiquitos lo creen y puede haber un cambio positivo en ellos, porque pueden creer que por no tener dinero, no pueden ser felices, pero él les demuestra que eso no es así”, dijo la especialista.

Flores considera que eso demuestra que Pinto es una persona con una gran fe en la humanidad y de la importancia de pensar en el futuro a través de los niños, dejándoles de mensaje que pueden ser felices a pesar de todo.

Serafín y las giras de la Alegría (Cortesía)

“Él lo hace con el fin de que se traslade a la familia, los niños van a llegar contando la experiencia que vivieron y llevan una semillita de esperanza, tan importante en un momento de caos mundial y nacional, que necesitamos para no sucumbir”, dijo la sicóloga.