AyA aclara qué pasa con las calles tras finalizar sus reparaciones, ¿arreglan o no los huecos?

El AyA deja las calles sin arreglar tras finalizar las obras. En Pavas, los funcionarios llegaron a arreglar una vía tras reportes. (Imagen tomada a finales de 2024) (Víctor Hidalgo/Víctor Hidalgo)

Es usual que una persona se encuentre con una calle con huecos y una montaña de piedras al lado después de que se finalicen las obras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Uno se pregunta si la calle se arreglará y quién va a recoger los escombros, que pueden ser un riesgo tanto para los conductores como para los peatones.

Incluso, las mismas piedras obstaculizan el paso de los vehículos, pues los conductores tienen que realizar maniobras para evitar la zona o buscar rutas alternas para no pasar por la calle comprometida.

Por ejemplo, hace unos días se notó la presencia de piedras y huecos en una vía en Pavas. Además, a finales del año pasado ocurrió una situación similar en otra calle en el mismo distrito.

Así que, quisimos conocer la razón por la cual las calles terminan peor a como estaban. La respuesta que nos dio el AyA fue inesperada, pues ellos aseguran que no dejan las calles en mal estado una vez que finalizan las obras.

“El AyA no deja las calles con huecos ni piedras al terminar una obra. Lo que ocurre en algunos casos es que los trabajos aún no han concluido. Nuestro compromiso es claro: una vez finalizada la reparación, la calle siempre se restaura y el pavimento se repone para que las personas puedan transitar con seguridad”, indicó el instituto a la consulta de este medio.

Las autoridades indicaron que, para evitar riesgos mientras se realizan las obras, se delimitan las áreas de trabajo con rótulos, barreras y señalización para alertar a los conductores y peatones, así puedan desplazarse con seguridad.

“Los materiales y escombros se mantienen apilados y controlados hasta su recolección. Una vez concluidas las reparaciones, la calle se restituye y el pavimento se repone, devolviendo la vía en buen estado”, afirmó el AyA.

Aunque las autoridades señalen que no dejan desastres en la calle, esta es una queja recurrente de las personas, pues los escombros y los huecos no solo obstaculizan la vía, sino que también pueden traerles problemas a los vehículos y además, las calles no se ven bonitas.

