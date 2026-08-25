AyA explica un nuevo problema con el agua en Goicoechea, Coronado, Desamparados, Montes de Oca, Curridabat y La Unión

¡Qué duro es arrancar el día sin agua! Si usted es uno de los miles de afectados que amanecieron este martes sin el valioso líquido, aquí le traemos la explicación directa del AyA y la CNFL de lo que está pasando para que pueda organizarse en su casa.

Resulta que durante la madrugada de este martes uno de los transformadores principales que le dan electricidad a la planta potabilizadora de Tres Ríos sufrió un tremendo daño.

Esta avería dejó sin energía a una parte vital de la operación, lo que provocó que la capacidad para producir agua potable sea mucho menor de la habitual.

Miles de personas amanecieron sin agua por un problema en la planta de Tres Ríos. (Ariana Villalobos)

Las lluvias también jugaron una mala pasada

Por si fuera poco el problema con la luz, el clima tampoco ayudó mucho. Las fuertes lluvias en las zonas montañosas provocaron que el agua cruda que entra a la planta no llegue en las mejores condiciones.

Tanta lluvia y sedimentos dificultan el proceso para limpiar y potabilizar el agua, limitando todavía más la cantidad del preciado líquido que pueden enviar a las cañerías.

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¿Cuáles son las zonas más golpeadas?

Ponga mucha atención porque la lista de lugares afectados es bastante larga. El desabastecimiento golpea fuerte a los vecinos de Goicoechea (Ipís, Purral, Mata de Plátano) y Vázquez de Coronado (San Isidro, Dulce Nombre de Jesús, Patalillo, Cascajal).

También Montes de Oca (San Rafael, Sabanilla, San Pedro), Curridabat (Granadilla, Sánchez, Tirrases) y el sector josefino de El Carmen.

Hacia el sur de la capital y Cartago, la cosa afecta a San Miguel, San Rafael Arriba, San Antonio, Damas, Gravilias y Los Guido (Desamparados) y a Concepción, San Diego, San Juan y Río Azul (La Unión).

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AyA lucha por reparar la situación y restablecer el servicio de agua. (Melissa Fernández)

¿A qué hora nos regresa el agüita?

Las cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ya están en el sitio trabajando para reparar el sistema eléctrico. Se espera que estas labores tan complejas se extiendan hasta la tarde de este mismo martes.

Si los arreglos salen bien y el clima lo permite, el servicio de agua empezará a regresar a las casas poco a poco después de las 8:00 p. m.

Eso sí, tome en cuenta que si usted vive en zonas muy altas o alejadas, el agua podría tardar un ratito más en llegar con fuerza.