Proponen reducir de 500 a 300 litros la gasolina mensual gratuita de los diputados e imponer estos controles

La diputada Joselyn Sáenz, del Partido Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que tiene como fin reducir de 500 a 300 los litros de gasolina gratis a que los diputados tienen derecho cada mes.

Se trata del expediente 25741, bautizado como “Ley para reducir la cuota de combustibles para las diputaciones”.

¿De qué se trata? En sencillo, busca hacer una reforma al artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados, para bajar drásticamente la cantidad de gasolina gratis que reciben mes a mes.

Proyecto de ley haría que diputados ya no tengan 500 litros de gasolina gratis al mes, sino 300. (Canva)

Mayor regulación al tema de la gasolina gratis

Actualmente, cada padre o madre de la patria tiene derecho a 500 litros de combustible al mes. Sin embargo, la propuesta pretende reducir esa cantidad a 300 litros mensuales.

Además, el proyecto de ley exige que este beneficio no sea acumulable. Es decir, si un diputado no gasta todos los litros en el mes, ¡salado!, no se los guardan para el mes siguiente como ocurre actualmente.

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Además, el texto es estricto al señalar que esa gasolina será exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones como legisladores, ya sea en sus vehículos particulares o institucionales.

También impone estrictos controles para evitar el uso indebido del combustible. (Esteban Rojas)

A rendir cuentas o les tocan el bolsillo

Uno de los puntos más interesantes de este proyecto de ley es que busca acabar con la falta de control. Sáenz y los otros diputados que apoyan la iniciativa afirman que el uso discrecional de este beneficio “facilita la utilización injustificada de recursos públicos”.

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Para que se hagan una idea de cuánta plata estamos hablando, el texto revela que en el periodo legislativo (2022-2026) los diputados gastaron un total de ¢425.912.186 en combustible.

Para frenar cualquier chorizo, la nueva ley obligaría a los diputados a entregar un informe mensual detallando cómo gastaron esa cuota. Si el departamento de proveeduría detecta que la usaron mal o que no rindieron cuentas, les rebajará el monto directamente de su salario.

Diputada propone reducir la cantidad de litros de gasolina gratis a la que tiene derecho los legisladores

El Directorio de la Asamblea Legislativa será el encargado de armar el reglamento para ponerle lupa y fiscalizar que cada gota de gasolina se use correctamente.

Ahora hay que esperar si la iniciativa tiene el apoyo de las demás bancadas políticas y llega a ser aprobada.