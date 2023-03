Ayude a sus hijos a aprender las tablas de multiplicar en solo dos semanas gracias a un juego

Para muchos tatas es un verdadero dolor de jupa lograr que sus güilas se aprendan las tablas de multiplicar en la escuela, pero doña Laura Ortiz logró solucionar esta pega de una manera divertida con su hijo.

Aprenderse las tablas nunca habia sido más facil. foto John Durán (JOHN DURAN)

Ortiz es la creadora de Itan Wix, un juego que garantiza que tanto niños como adolescentes pueden aprenderse las tablas de multiplicar jugando. El origen de este valioso juego nació gracias a una experiencia personal.

“Esta marca se llama así Itan Wix por mi hijo Itan, que cuando estaba pequeñito no se podía aprender las tablas de multiplicar, entonces con una cartulina le hice el juego, se las aprendió y la maestra me mandó a preguntar cómo hice para que él se aprendiera las tablas”, recordó la mamá.

En conversación con La Teja, Ortiz nos contó que luego de dar a conocer este método en la escuela de su hijo, la noticia corrió entre varios maestros y padres de familia que también querían obtener este juego y fue así como nació la idea de emprender este negocio lleno de números y beneficios.

“Luego de contarle a la maestra de Itan todo mundo lo quería, entonces al final decidimos hacerlo de una manera gráfica para beneficiar a muchos niños y niñas. Hasta la fecha el juego ha tenido un gran éxito”, señaló.

El juego es están eficaz que ha sido exportado a otros países. (JOHN DURAN)

Como jugarlo

Itan Wix tiene un tablero en el que cada jugador utiliza una pequeña ficha. Los jugadores salen del mismo lugar y el objetivo, aparte de memorizar las tablas, es llegar a la meta, avanzando con cada tiro del dado.

Es por eso que cada jugador debe tener las respuestas en su mano, que son una tarjetitas con las tablas, los jugadores lanzan el dado y avanzan la cantidad de espacios que indica el dado, todos los espacios tienen preguntas sobre las tablas y para quedarse en el puesto que avanzó el jugador debe responder correctamente una pregunta sobre alguna de las tablas, mientras que los otros jugadores deben confirmar, con las tarjetas que tiene en sus manos, si la respuesta es correcta. De esta manera, los güilas repiten las tablas y las estudian sin darse cuenta.

“Es pura repetición, entonces tiene todas las tablas de multiplicar y están estratégicamente ubicadas, inclusive están repetidas algunas que son las que más les cuestan. Eso es lo que logra el juego, que repitan y repitan sin aburrirse”, explicó Laura.

Laura Ortiz y su hijo Itan (JOHN DURAN)

La idea es avanzar por los diferentes mundos, los cuales incrementan el nivel de dificultad del juego y de las tablas, por ejemplo, en el mundo bajo el agua se encuentran las tablas del dos y el tres, en el mundo del fuego están las tablas del cuatro y el cinco; el mundo de hielo tiene las tablas del 6 y 7 y el mundo de la selva tiene las del 8 y 9, este juego tiene todas las tablas salteadas no en orden específico para que ellos puedan aprenderlas de una manera correcta.

El juego ha sido todo un pegue

De acuerdo con Laura, Itan Wix ha sido un gran éxito a nivel nacional, por lo que decidieron exportarlo a diferentes países y sacar otras versiones.

“En realidad este juego nosotros lo estamos exportando a Panamá, República Dominicana, Perú, Nicaragua y el juego ha sido todo un éxito, después de eso vino el juego Itan Wix Ahorro, que es un juego para enseñarles a los chicos educación financiera, se les enseña hábitos de consumo responsable, cómo manejar su presupuesto, cómo manejar la platita”, contó felizmente Ortiz.

Esta nueva versión de Itan Wix Ahorro está enfocada para que los chiquillos aprendan a tomar decisiones inteligentes en cuanto a sus finanzas, siendo un proyecto de la marca, que actualmente tiene más de 9 años. Este es otro juego con el que los chicos se sienten muy contentos al jugarlo.

La propietaria asegura que este método es eficaz y muy fácil de aprender para los chiquillos.

“A mí me mandan fotos de los chiquitos con un 100 en Matemáticas, en un examen de las tablas, diciendo que por fin se las aprendieron e incluso en eventos donde los chicos nos ven, pasan y me dicen: ‘yo me aprendí las tablas con este juego’”, cuenta Ortiz orgullosa.

Si usted desea aprovechar los beneficios educativos de este juego y lograr que sus hijos puedan aprenderse las tablas de manera rápida y eficaz, para que, de paso, mejoren sus calificaciones escolares, puede hacer su pedido a través del número 8845 9299 o bien puede adquirirlo en las tiendas Toys, almacén Rodolfo Leitón.

El precio de este juego va desde 4.900 colones hasta los 12.500 colones y según su propietaria es garantizado que en dos semanas sus chiquitos aprenden las tablas.