Bailarina tica recorre icónicos lugares del mundo para mostrar su amor por el baile

Anna Solano es una tiktoker que le encanta bailar por el mundo y nos comparte sus vivencias. Cortesía.

Una bailarina combina su amor por el arte con sus deseos de comerse al mundo y por eso ha escogido algunos lugares como la Torre Eiffel, en Francia, la Puerta de Alcalá, en España, o el complejo antiguo de Teotihuacán, en México, para dejar su huella y representar a Costa Rica a través de su talento.

Anna Solano es bailarina de belly dance, popularmente conocido como danza del vientre, desde hace más de 20 años. Esta vecina de Cartago centro se enamoró del baile desde que era una niña y al día de hoy sigue estudiando para mejorar su técnica y compartir sus conocimientos a través de su academia.

Hace poco más de un mes, Anna quiso dar un paso más allá y se tiró al agua en el mundo de las redes sociales y ahora administra una cuenta de TikTok llamada “Una tica danzando por el mundo”, en la que comparte con sus seguidores sus grandes pasiones.

Solano practica el belly dance desde que era una niña. Cortesía.

Un sueño

Anna recordó que su sueño siempre fue ser bailarina y contó con el apoyo de su familia para que lograra estudiar. Recibió clases con profesoras extranjeras y hace 12 años abrió su academia de baile, llamada Abir Estudio de Danza.

“Lo que más me gusta del belly dance es que es un tipo de danza en la que no tenés límites, no importa tu edad, tu peso, no importa nada, es una danza muy libre, milenaria y me gusta su suavidad, su sensualidad fue lo que más me atrapó.

Anna Solano comparte su arte con su pasión por los viajes

“La danza del vientre me aporta salud física y mental, se trabaja de adentro hacia fuera, tu autoestima se eleva, tonificas tu cuerpo, me ofrece decenas de beneficios y además, vivo de esto, me encanta lo que hago”, añadió.

Solano declaró que no es especialista en crear contenido para redes, pero reconoció que es una estrategia que le abre puertas a nivel laboral y por eso, quiso hacer algo diferente a lo que ha visto.

“Estoy subiendo videos de diferentes partes del mundo en las que he estado. Mi sueño era conocer Italia y pude visitarla a inicio de año y en algunos de los sitios que visité hice unos pasos de baile.

Gracias a la pandemia, esta artista organiza un festival de belly dance, desde el 2021. Cortesía.

“Pero no era la primera vez que lo hacía. No soy tímida, ya me he acostumbrado a presentarme en festivales de baile y he bailado en Cancún, México; en Ciudad de Guatemala, en Ciudad de Panamá. También fui a Madrid y Barcelona y participé en un festival internacional en mayo pasado y era la única tica y también estuve en París”, recordó.

Anna contó que quienes la ven mover su cuerpo y hacer magia con sus brazos le aplauden y se asombran cuando le da vida a sus pasos de baile.

“En zonas turísticas es normal, cuando viajo con mi esposo él me ayuda a hacer el video, igual me ha pasado con mi mamá, Graciela, con quien también he viajado y ella me ayuda a grabar. Pero si estoy sola le pido a alguien que me ayude y la gente lo hace sin peros, les gusta verme bailar.

“Con esto quiero atraer no sólo seguidores ticos, sino también que personas de otros países conozcan mi arte y que esto sea una ventana para que hayan más turistas en el país, de hecho, los videos los hago con música alusiva al país en donde estoy, entonces eso me permite conectar con esas comunidades”, destacó.

Otro de los sueños de Anna es conocer la ciudad egipcia de Lúxor y espera visitarla el próximo año.

Anna pudo mostrar su arte en París, la capital francesa. Cortesía.

Nuevos desafíos

Cuando Anna creía que su vida laboral estaba consolidada llegó la pandemia y junto a su esposo, Josué, se puso a pensar qué podía hacer para atraer más personas y seguir compartiendo las bondades del baile y ahí fue cuando en el 2021 se le ocurrió organizar un festival de belly dance en Costa Rica, llamado “Lúxor Abir Fest”.

Con este festival, Anna ha logrado llevar la práctica del belly dance a otro nivel y durante cuatro días se reúne con bailarines de diferentes países para compartir experiencias y aprender.

“Este año, el festival será del 19 al 23 de setiembre, en el Campamento Oikoumene, en Cartago. Me gusta mantenerlo en mi provincia porque me ha pasado que algunas bailarinas llegan al aeropuerto y en la terminal de Migración les preguntan qué van a hacer en Cartago, como si esta ciudad no tuviera atractivos.

“Por unos días los visitantes se pueden rodear de la naturaleza, vendrá gente de nueve países y eso me ayuda a seguir conociendo culturas, demostrar mi trabajo y que el arte tico también sea bien visto”, afirmó.