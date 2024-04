Mujer hizo a un lado los estereotipos por ser gordita y su grupo de baile folclórico es un éxito

Melissa Uba rompe con los estereotipos y es la líder y coreógrafa de su propio grupo de baile folclórico. Cortesía.

Una mujer apasionada por el baile y el folclor hizo a un lado los estereotipos y los cuestionamientos de quienes pensaban que por tener sobrepeso no se la jugaba en la pista y hoy es la líder de un grupo que, en un tiempo récord de un año, ha ganado varios premios nacionales y representará a Costa Rica fuera de nuestras fronteras.

Melissa Uba es la coreógrafa y directora del Grupo de Proyección Lo Nuestro, en donde participa junto a bailarinas con edades entre los 15 y 73 años. Esta agrupación abrió sus puertas el 23 de enero del año pasado. Melissa es periodista de profesión, pero las vueltas de la vida la llevaron a trabajar como comerciante y, además del baile, se gana el arrocito y los frijoles gracias a las ventas.

A esta vecina de Cartago le sobra el sabor. Uba recordó que desde que tiene uso de razón ha bailado en diferentes escenarios y fue en noveno año del colegio, cuando estudiaba en el Liceo Vicente Lachner, que una profesora de educación física descubrió que tenía potencial para grandes cosas.

Meli es madre de dos hijos: Sophie y Emiliano. Cortesía.

“La profesora Rosalía Mata vio que tenía habilidad y me enseñaba rutinas, que son las llamadas coreografías. Pero más allá de bailar, me encanta crear pasos de baile y en ese tiempo no había cable en mi casa, entonces veía programas en el tele.

“Cuando llegué a noveno, un profesor, llamado Arnoldo, me sugirió participar en bailes típicos y me mandó a la biblioteca, con un casete de VHS a ver videos y me enamoré. De ahí nació el deseo de bailar el folclor, pero quería hacerlo a mi manera”, comentó.

“Desde que tengo uso de razón soy gordita y la gente no confiaba en mi talento, eso me lleva a que no confiaran en mi talento como bailarina, es una realidad que los estereotipos estaban ahí”. — Melissa Uba, bailarina y coreógrafa.

Una pasión

Cuando salió del cole, Meli, como es llamada por sus conocidos, se dio un año sabático y entró a la universidad. Mientras cursaba la carrera de Periodismo, llevaba cursos sobre folclor y comenzó a bailar en grupos, pero los líderes de los grupos no creían en sus capacidades, por ser gordita.

“Algunas personas no creían en mi talento, por el sobrepeso, los estereotipos están ahí, son una realidad y soñaba con tener mi grupo. Luego, me convertí en mamá y dejé de bailar por siete años, pero estaba ese pendiente, tenía esa espinita y logré retomar el baile. Estuve en unos grupos y ofrecía ideas de cómo hacer coreografías, algunos las recibían bien y otros no tanto, y antes de Lo Nuestro participé en un grupo en Heredia, pero yo quería algo para mí”, manifestó.

El Grupo de Proyección lo Nuestro obtuvo dos premios el año pasado y representará a Costa Rica en Panamá y Colombia. Cortesía.

Melissa confiaba en sus capacidades, pero como en toda idea, a veces persiste el miedo. En medio de una tarde de café le planteó la idea a dos compañeras de baile y se apuntaron, por eso a inicios de enero del año pasado hizo una publicación en redes invitando a quienes quisieran bailar con ellas, el resto es historia.

El grupo se localiza en Cartago y ensaya dos veces a la semana. Poco a poco se han unido bailarinas de varios rincones de la provincia brumosa: Orori, Paraíso, Aguacaliente, el centro y El Guarco.

“Comencé con dos bailarinas y cuando me di cuenta tenía 15 y luego 20 y ahora comparto esta pasión con 50 mujeres, lloro cuando veo todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo, porque en ese año hemos participado en actividades de ministerios, fuimos al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa y hemos participado en competencias de baile y nos ha ido muy bien”, dice orgullosa.

Lo Nuestro tiene su ensamble infantil y participan mujeres de 15 a 73 años. Cortesía.

Poco a poco

En julio pasado se estrenaron en la Competencia Nacional de Baile y quedaron en el tercer lugar, 6 meses después de que comenzaron a trabajar. Eso inspiró a Melissa a ir por más y en setiembre participaron en el Stage Costa Rica, que es un campeonato de danza, y consiguieron medalla de oro y gracias a esta competencia, irán en octubre a Cartagena, Colombia, representando a Costa Rica.

Un mes después de conseguir la primera presea participaron en otra competencia llamada CR Open Dance Fest y gracias a su buen desempeño lograron un pase para representar a Tiquicia el 10 de mayo, en donde competirán en un campeonato mundial, en Panamá. Al país canalero irán 15 bailarinas.

Su hija mayor comparte con su mamá esta pasión por el baile. Cortesía.

Para Melissa, el trabajar en el grupo es su válvula de escape del día a día.

“Yo desayuno, almuerzo y ceno con el baile, paso creando, haciendo mezclas, buscando en dónde pueden participar, porque esta proyección es importante. Ya fuimos también al teatro Popular Melico Salazar y puedo decir, muy orgullosa, que en este primer año hemos tenido más de 100 presentaciones.

“Es una experiencia única, que me permite validar un importante mensaje: no dejar que los estereotipos limiten a una persona, acá no hay distinción en nada, lo que nos une es el talento y todas hemos aprendido. Es increíble ver lo que las chicas han crecido en este tiempo, muchas llegan sin tener conocimientos sobre el folclor y poco a poco aprendieron todas las técnicas y ahora se ven grandiozas en el escenario”, recalcó.