Joven de los barrios del sur consiguió que su primer libro fuera “Best Seller”

Orlando Flores es un escritor costarricense, que obtuvo récord de ventas por su primer libro "La ceguera del águila". Instagram.

Un costarricense, hijo de los barrios del sur, llevó su amor por las letras a otro nivel y en diciembre del 2022 lanzó su primer libro y hoy ve con orgullo cómo esta obra cruzó el charco y se vende en países como España y Francia.

Orlando Flores es administrador de empresas y en la actualidad vive en Tres Ríos, La Unión. Lee desde los cuatro años, gracias a su mamá, doña María Monge y también le encanta escribir, por lo que en el 2019 comenzó a darle forma a su primera publicación “La ceguera del Águila”, una historia policial, que lanzó en línea y que alcanzó los “Best Sellers” de Apple Books y Amazon España en 2023.

Este muchacho destacó que gracias al éxito en ventas de esta historia, una editorial española, llamada Ediciones Hic Sic le compró los derechos de la obra y venderá el libro con el nombre de Águila ciega y lo hará en formato físico y digital.

“Desde que estaba en la escuela hacía las famosas redacciones más largas de la cuenta, pero eso era porque tenía la necesidad de expresarme sobre la escritura.

“En el colegio hasta escribí un seudónimo y en ese entonces pensaba que me gustaría escribir y siempre recordaba las palabras de mi madre ‘si va a hacer lo que quiera, tiene que hacerlo bien’”, recordó.

Páginas de sabiduría

Orlando es el mayor de cuatro hermanos y pasó su niñez y adolescencia en San Sebastián.

Su mamá era ama de casa y gracias a su padrastro, quien era agente de ventas, lograba salir adelante.

En ese tiempo este muchacho recordó que debido a las necesidades económicas, vivieron en una casa prestada por un tiempo y luego pulsearon un bono de vivienda.

Flores fue a la Escuela Central de San Sebastián y aprendió a leer gracias a Paco y Lola. Este libro le ayudó a este muchacho a leer y de ahí nació un deseo de devorarse cuanto libro tuviera al frente.

Durante su época de colegial, Orlando se fue formando como escritor y hasta creó su seudónimo. Cortesía.

“Mi mamá, al ver lo que me gustaba leer, decidió que en Navidad mi regalo sería un libro, pero ella no contaba con que me los acabaría tan rápido y tendría que esperar prácticamente al siguiente año para seguir la historia.

“Cuando llegaba la Navidad era más que emocionante, era una ilusión, de poder saber qué seguía en la historia. No podría describir lo que me pasaba por la mente, era algo que esperaba por mucho tiempo”, comentó.

Entre sus regalos de Navidad, Orlando se leyó “El señor de los anillos” y “Harry Potter”. Años después llegó el momento de entrar al colegio y gracias a una beca pudo entrar al Colegio Técnico Don Bosco, donde siguió con su pasión por las letras, por lo que las lecturas que les pedían hacer en la materia de Español eran pan comido.

En esta institución también aprendió de desarrollo de software y cuando salió del cole, en el 2019, buscó algunos cursos sobre el arte de escribir para comenzar su obra. Lo de convertirse en escritor iba en serio.

“La lectura ha sido parte de mi vida, de mi diario vivir. Cuando paso días sin leer me hace falta, necesito tener un libro en la mano”. — Orlando Flores, escritor.

“Escogí mi seudónimo, me llamo ‘Josh Landon’. Josh es mi segundo nombre, Josué en inglés y Landon es un juego de palabras de Orlando.

“Cuando estaba escribiendo llegó la pandemia y eso me ayudó a darle más forma al libro, le metí mucho amor y decidí autopublicarlo en línea en esas páginas y no me esperé el éxito que tendría” relató.

En enero, los españoles lo contactaron para comercializar el libro y el 25 de marzo anterior se republicó bajo el nombre de “Águila ciega”.

El libro habla de la historia de la mejor negociadora del Departamento de Policía de Nueva York, Janet Strait, quien recibe los resultados nada alentadores de su último examen de salud poco antes de que un hotel de la ciudad sea destrozado por una bomba y el responsable del atentado secuestre al presidente de la nación.

La editorial española “Ediciones Hic Sic” compró los derechos del libro y se encargará de venderlo. Instagram.

Esta agente debe luchar con problemas de alcohol y autoestima, además de la posibilidad de perder la custodia de su hijo menor, mientras juega al gato y al ratón con el terrorista que, de paso, resulta ser el mejor hacker del mundo.

En Amazon se consigue en 18 euros impreso (unos ¢9800) y 5 euros en digital (unos ¢2800).

En Costa Rica lo consigue en la Librería Internacional, por un costo cercano a los 14 mil colones.

Este apasionado lector y escritor es papá de Amanda, una bebita de 9 meses. Instagram.

Lo que se viene

Águila ciega no termina ahí. Hay detalles de su protagonista que quedan inconclusos y por eso, Orlando ya está trabajando en un segundo libro, que se llamará Camarón pálido y si todo sale bien saldrá publicado el próximo año.

Además, sigue con su trabajo habitual en una empresa transnacional, de Estados Unidos, en donde supervisa a un grupo de programadores de software.

Y a nivel personal está disfrutando de su hija, una bebita de nueve meses, llamada Amanda que le roba la mayoría de su tiempo.

“Me encanta compartir con ella, es como mi vida en este momento. Y además me gusta ir al cine, compartir con mis amigos, tomarme un café con alguien.

“Siento que soy muy afortunado, Don Bosco me sigue llevando de la mano”, recalcó.