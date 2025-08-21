Nacional

Banco de Costa Rica ofrece casas y terrenos a buen precio, vea las opciones

Las casas y terrenos del BCR están con buenos descuentos

Por Ingrid Hidalgo
Concasa, venta de vivienda
Banco de Costa Rica tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos descuentos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Banco de Costa Rica (BCR) tiene varios terrenos y viviendas que están a la venta, así que si usted está en busca de un nuevo hogar ponga cuidado.

En su sitio web exhiben propiedades con buenos descuentos, de hasta un 35%.

Los precios varían según cada propiedad; sin embargo, hay lugares que están desde los 5 millones de colones.

Estas son las opciones que tiene disponible el BCR:

Terreno en San Carlos

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos.
Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)
  • Folio 2-233153-000
  • Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. 525 metros norte de la iglesia católica de Veracruz de Pital.
  • Área del terreno: 1.271,36 m²
  • Precio inicial: ¢22.884.000
  • Descuento 15%
  • Precio final con descuento: ¢19.451.400
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Sarchí

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos.
Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)
  • Folio 2-559248-000
  • Ubicación: Rodríguez, Sarchí de Alajuela. Sabanilla, de la esquina sur de la iglesia católica, 735 metros suroeste o 25 metros norte de cabinas Manantial.
  • Área del terreno: 1.722,00 m²
  • Precio inicial: ¢14.730.000
  • Descuento 35%
  • Precio final con descuento: ¢9.574.500
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Bagaces

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos.
Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)
  • Folio 5-91183-000
  • Ubicación: La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. De las cabinas Fortuna, 300 metros este y 75 metros sur.
  • Área del terreno: 200,30 m²
  • Área de construcción: 135,00 m²
  • Precio inicial: ¢29.486.000
  • Descuento 15%
  • Precio final con descuento: ¢25.063.100
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Cartago

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos.
Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)
  • Folio 3-156361-000
  • Ubicación: Tucurrique, Jiménez de Cartago, 50 metros este de la escuela de Tucurrique.
  • Área del terreno: 399,73 m²
  • Área de construcción: 166,49 m²
  • Precio inicial: ¢40.045.000
  • Descuento 15%
  • Precio final con descuento: ¢34.038.250
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Bagaces

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos.
Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)
  • Folio 5-131729-000
  • Ubicación: La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. Del centro turístico Termomanía, 300 metros al este.
  • Área del terreno: 680,96 m²
  • Precio inicial: ¢6.878.000
  • Descuento 15%
  • Precio final con descuento: ¢5.846.300
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

