Banco de Costa Rica ofrece casas y terrenos a buen precio, vea las opciones

Banco de Costa Rica tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos descuentos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Banco de Costa Rica (BCR) tiene varios terrenos y viviendas que están a la venta, así que si usted está en busca de un nuevo hogar ponga cuidado.

En su sitio web exhiben propiedades con buenos descuentos, de hasta un 35%.

Los precios varían según cada propiedad; sin embargo, hay lugares que están desde los 5 millones de colones.

Estas son las opciones que tiene disponible el BCR:

Terreno en San Carlos

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)

Folio 2-233153-000

Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. 525 metros norte de la iglesia católica de Veracruz de Pital.

Pital, San Carlos, Alajuela. 525 metros norte de la iglesia católica de Veracruz de Pital. Área del terreno: 1.271,36 m²

1.271,36 m² Precio inicial: ¢22.884.000

¢22.884.000 Descuento 15%

Precio final con descuento: ¢19.451.400

¢19.451.400 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Sarchí

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)

Folio 2-559248-000

Ubicación: Rodríguez, Sarchí de Alajuela. Sabanilla, de la esquina sur de la iglesia católica, 735 metros suroeste o 25 metros norte de cabinas Manantial.

Rodríguez, Sarchí de Alajuela. Sabanilla, de la esquina sur de la iglesia católica, 735 metros suroeste o 25 metros norte de cabinas Manantial. Área del terreno: 1.722,00 m²

1.722,00 m² Precio inicial: ¢14.730.000

¢14.730.000 Descuento 35%

Precio final con descuento: ¢9.574.500

¢9.574.500 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Bagaces

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)

Folio 5-91183-000

Ubicación: La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. De las cabinas Fortuna, 300 metros este y 75 metros sur.

La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. De las cabinas Fortuna, 300 metros este y 75 metros sur. Área del terreno: 200,30 m²

200,30 m² Área de construcción: 135,00 m²

135,00 m² Precio inicial: ¢29.486.000

¢29.486.000 Descuento 15%

Precio final con descuento: ¢25.063.100

¢25.063.100 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Cartago

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)

Folio 3-156361-000

Ubicación: Tucurrique, Jiménez de Cartago, 50 metros este de la escuela de Tucurrique.

Tucurrique, Jiménez de Cartago, 50 metros este de la escuela de Tucurrique. Área del terreno: 399,73 m²

399,73 m² Área de construcción: 166,49 m²

166,49 m² Precio inicial: ¢40.045.000

¢40.045.000 Descuento 15%

Precio final con descuento: ¢34.038.250

¢34.038.250 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Bagaces

Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta con descuentos. (BCR/BCR)

Folio 5-131729-000

Ubicación: La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. Del centro turístico Termomanía, 300 metros al este.

La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. Del centro turístico Termomanía, 300 metros al este. Área del terreno: 680,96 m²

680,96 m² Precio inicial: ¢6.878.000

¢6.878.000 Descuento 15%

Precio final con descuento: ¢5.846.300

¢5.846.300 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

