Banco de Costa Rica ofrece casas y terrenos a buen precio, vea las opciones

El Banco de Costa Rica (BCR) tiene varios terrenos y viviendas que están a la venta, así que si usted está en busca de un nuevo hogar ponga cuidado.
En su sitio web exhiben propiedades con buenos descuentos, de hasta un 35%.
Los precios varían según cada propiedad; sin embargo, hay lugares que están desde los 5 millones de colones.
Estas son las opciones que tiene disponible el BCR:
Terreno en San Carlos
- Folio 2-233153-000
- Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. 525 metros norte de la iglesia católica de Veracruz de Pital.
- Área del terreno: 1.271,36 m²
- Precio inicial: ¢22.884.000
- Descuento 15%
- Precio final con descuento: ¢19.451.400
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Terreno en Sarchí
- Folio 2-559248-000
- Ubicación: Rodríguez, Sarchí de Alajuela. Sabanilla, de la esquina sur de la iglesia católica, 735 metros suroeste o 25 metros norte de cabinas Manantial.
- Área del terreno: 1.722,00 m²
- Precio inicial: ¢14.730.000
- Descuento 35%
- Precio final con descuento: ¢9.574.500
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Bagaces
- Folio 5-91183-000
- Ubicación: La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. De las cabinas Fortuna, 300 metros este y 75 metros sur.
- Área del terreno: 200,30 m²
- Área de construcción: 135,00 m²
- Precio inicial: ¢29.486.000
- Descuento 15%
- Precio final con descuento: ¢25.063.100
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Cartago
- Folio 3-156361-000
- Ubicación: Tucurrique, Jiménez de Cartago, 50 metros este de la escuela de Tucurrique.
- Área del terreno: 399,73 m²
- Área de construcción: 166,49 m²
- Precio inicial: ¢40.045.000
- Descuento 15%
- Precio final con descuento: ¢34.038.250
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Terreno en Bagaces
- Folio 5-131729-000
- Ubicación: La Fortuna, Bagaces de Guanacaste. Del centro turístico Termomanía, 300 metros al este.
- Área del terreno: 680,96 m²
- Precio inicial: ¢6.878.000
- Descuento 15%
- Precio final con descuento: ¢5.846.300
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
