¿Quiere prepararse para el examen de admisión de la UCR o la UNA? Este lunes habrá simulacro

Estudiantes tendrán que responder 45 preguntas de selección única

Por Ingrid Hidalgo
Este lunes 25 de agosto se realizará un simulacro del examen de admisión de la UCR y la UNA. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

Los estudiantes de colegio que se están preparando para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) o la Universidad Nacional (UNA), los cuales se aplicarán entre setiembre y octubre de este año, tendrán la oportunidad de poner en prueba sus habilidades este lunes 25 de agosto.

A partir de las 6:00 a.m. del lunes, se desarrollará un simulacro de la prueba, para que los estudiantes se familiaricen con el contenido.

El Simulacro Nacional Qiü, que se realizará en línea y de manera gratuita, tiene un total de 45 preguntas de selección única, como el examen oficial de la UCR y la UNA.

Los estudiantes tienen una tiempo de 2 horas para resolver las preguntas.

Fachada de la Universidad de Costa Rica
Los estudiantes podrán familiarizarse con los contenidos del examen de admisión a través del simulacro. (Rafael Pacheco Granados)

Por medio de este examen, los alumnos podrán conocer su nivel actual, identificar en qué áreas necesitan mejorar y usar los resultados para planificar mejor su estudio.

Si usted quiere participar, puede inscribirse en este enlace: https://simulacro.ahead.cr/#zona1. A su correo electrónico le llegará la confirmación de su participación y toda la información que necesita para poder tener acceso al simulacro el lunes.

