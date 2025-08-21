¿Quiere prepararse para el examen de admisión de la UCR o la UNA? Este lunes habrá simulacro

Este lunes 25 de agosto se realizará un simulacro del examen de admisión de la UCR y la UNA. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

Los estudiantes de colegio que se están preparando para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) o la Universidad Nacional (UNA), los cuales se aplicarán entre setiembre y octubre de este año, tendrán la oportunidad de poner en prueba sus habilidades este lunes 25 de agosto.

A partir de las 6:00 a.m. del lunes, se desarrollará un simulacro de la prueba, para que los estudiantes se familiaricen con el contenido.

El Simulacro Nacional Qiü, que se realizará en línea y de manera gratuita, tiene un total de 45 preguntas de selección única, como el examen oficial de la UCR y la UNA.

Los estudiantes tienen una tiempo de 2 horas para resolver las preguntas.

Los estudiantes podrán familiarizarse con los contenidos del examen de admisión a través del simulacro. (Rafael Pacheco Granados)

Por medio de este examen, los alumnos podrán conocer su nivel actual, identificar en qué áreas necesitan mejorar y usar los resultados para planificar mejor su estudio.

Si usted quiere participar, puede inscribirse en este enlace: https://simulacro.ahead.cr/#zona1. A su correo electrónico le llegará la confirmación de su participación y toda la información que necesita para poder tener acceso al simulacro el lunes.

