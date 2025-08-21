Nacional

¿Recuerdan que Rodrigo Chaves vetó el proyecto para hacer allanamientos las 24 horas? Pues ahora pasó esto

Hay noticia sobre el proyecto de ley para que las autoridades puedan hacer allanamientos a cualquier hora del día

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

A pesar del veto del presidente Rodrigo Chaves, la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa votó a favor del informe que recomienda resellar el proyecto de ley que permitiría allanamientos las 24 horas.

Tremendo cambio dio el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que votó positivamente el proyecto fue vetado por el presidente Chaves el 14 de mayo por distintos motivos, entre estos porque, “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, así como a otros principios constitucionales”.

Diputada Monserrat Ruiz analizó caso de estudiante agredida en bus
La diputada Monserrat Ruiz fue quien propuso el proyecto de allanamientos las 24 horas. (Rocío Sandí Z.)

El proyecto tiene un cambio con respecto al vetado en mayo. En esta ocasión el proyecto quita de la reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal lo de la posibilidad de allanamientos las 24 horas solo en “casos sumamente graves y urgentes”.

LEA MÁS: Michael Soto dijo algo clave que tienen que hacer quienes sufren intentos de estafas

También quita que se deje bien claro en el documento del allanamiento por qué es urgente realizarlo.

Conferencia de Rodrigo Chaves
En mayo pasado el presidente Chaves le dijo no al proyecto de los allanamientos. (Cortesía Casa Presidencial/La Nación)

¿Por qué el cambio? Los diputados dicen que así se evita que un juez apruebe un allanamiento, pero que no se llegue a realizar por no dejar claro por qué es urgente ese allanamiento, o que la justificación que se dé no tenga las bases suficientes.

LEA MÁS: ¿Es Celso Gamboa padrino de los hijos de Randall Rivera? Esto responde el director de Noticias Repretel

Los diputados del PPSD de la Comisión de Jurídicos aseguran que el presidente Chaves ahora sí le está dando su total apoyo al proyecto, pese a que le cuestionan que nunca lo metió en el periodo extraordinario.

Marta Acosta, ante la Comisión de la CCSS
Este 20 de agosto la Comisión de Jurídicos aprobó el proyecto para poder hacer allanamientos las 24 horas. (Rafael Pacheco Granados)

Ahora el proyecto va a ser conocido por los 57 diputados para volverse a votar, en caso de que se consigan 38 votos, será ley de la República.

LEA MÁS: Hombre dio testimonio sobre la trampa que le pusieron estafadores y la terrible amenaza que le hicieron

Si se aprueba, se manada a la Sala Cuarta por aquello de alguna bronca anticonstitucional y si la Sala Cuarta dice que todo está puras tejas, se convertiría en ley nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
allanamientos las 24 horascomisión de jurídicosPPSDRodrigo Chavesproyecto de ley
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.