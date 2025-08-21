¿Recuerdan que Rodrigo Chaves vetó el proyecto para hacer allanamientos las 24 horas? Pues ahora pasó esto

A pesar del veto del presidente Rodrigo Chaves, la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa votó a favor del informe que recomienda resellar el proyecto de ley que permitiría allanamientos las 24 horas.

Tremendo cambio dio el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que votó positivamente el proyecto fue vetado por el presidente Chaves el 14 de mayo por distintos motivos, entre estos porque, “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, así como a otros principios constitucionales”.

La diputada Monserrat Ruiz fue quien propuso el proyecto de allanamientos las 24 horas. (Rocío Sandí Z.)

El proyecto tiene un cambio con respecto al vetado en mayo. En esta ocasión el proyecto quita de la reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal lo de la posibilidad de allanamientos las 24 horas solo en “casos sumamente graves y urgentes”.

También quita que se deje bien claro en el documento del allanamiento por qué es urgente realizarlo.

En mayo pasado el presidente Chaves le dijo no al proyecto de los allanamientos. (Cortesía Casa Presidencial/La Nación)

¿Por qué el cambio? Los diputados dicen que así se evita que un juez apruebe un allanamiento, pero que no se llegue a realizar por no dejar claro por qué es urgente ese allanamiento, o que la justificación que se dé no tenga las bases suficientes.

Los diputados del PPSD de la Comisión de Jurídicos aseguran que el presidente Chaves ahora sí le está dando su total apoyo al proyecto, pese a que le cuestionan que nunca lo metió en el periodo extraordinario.

Este 20 de agosto la Comisión de Jurídicos aprobó el proyecto para poder hacer allanamientos las 24 horas. (Rafael Pacheco Granados)

Ahora el proyecto va a ser conocido por los 57 diputados para volverse a votar, en caso de que se consigan 38 votos, será ley de la República.

Si se aprueba, se manada a la Sala Cuarta por aquello de alguna bronca anticonstitucional y si la Sala Cuarta dice que todo está puras tejas, se convertiría en ley nacional.