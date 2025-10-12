Banda Municipal de Zarcero brilla en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

La Banda Municipal de Zarcero participó en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York. Los integrantes recorrieron la famosa Quinta Avenida. (Cortesía/Cortesía)

¡De Costa Rica para el mundo! La Banda Municipal de Zarcero llenó de orgullo a los costarricenses con su presentación en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York, Estados Unidos.

Con sus trajes de colores coral y distintos tonos de azul, inspirados en la vida marina de Costa Rica, los bailarines y los músicos de la agrupación se presentaron en uno de los desfiles más importantes de la cultura hispana en el país norteamericano.

Los integrantes recorrieron la famosa Quinta Avenida en Manhattan. El público los recibió con aplausos y gritos. Varios ondearon la bandera de Costa Rica.

Incluso, se escuchó el “¡Oe, oe, oe, oeeee, ticos, ticos!”, en el desfile, la cual siempre emociona a los costarricenses al oírla.

A través de las redes sociales de la Banda Municipal de Zarcero, se pueden ver más videos de su presentación en las calles neoyorquinas.

Banda de Zarcero en el Desfile de la Hispanidad este 12 de octubre del 2025

Hace unos días, la banda participó en el Aloha Festival en Hawái, convirtiéndose en la primera agrupación latina e internacional en presentarse en dicho evento.

En este desfile también estuvo presente el periodista de Teletica, Elías Alvarado, quien fue nombrado como ciudadano distinguido.

“Estamos listos para el desfile de la Hispanidad en Nueva York. Gracias a Dios por esta oportunidad y a Sector 011 - Yo soy Costa Rica”, escribió en una publicación en redes sociales, con una foto junto a su esposa Tania y su hijo Saúl.

Elías Alvarado formó parte del Desfile de la Hispanidad en Nueva York. (Instagram /La Nación)

Además, la segunda carreta típica más grande del mundo recorrió la Quinta Avenida. Fue diseñada y pintada por el artesano sarchiseño Luis Madrigal Aguilera.

“Estoy sumamente orgulloso de participar en el desfile. Agradecido con Dios por esta oportunidad. Fue un trabajo que duró un mes con muchas personas ayudando. Hoy estamos ya, como quien dice, poniéndole la cereza al pastel. Colaboraron muchos ticos de acá de Nueva York”, dijo el artesano.

La segunda carreta típica más grande del mundo estuvo en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York. (Cortesía/Cortesía)

