Banda presidencial que usará Rodrigo Chaves fue hecha para Carlos Alvarado, pero él no la usó

La banda presidencial que estrenará Rodrigo Chaves en el traspaso de poderes de este domingo fue hecha para Carlos Alvarado; sin embargo, por cosas de la vida el presidente saliente no la necesitó, pero el nuevo mandatario sí lo hará.

Ese hermoso símbolo y el bellísimo escudo bordado a mano que lleva en el centro, son obra de dos hermanas vecinas de Santo Domingo de Heredia, quienes se sienten muy orgullosas de colaborar con un hecho tan importante e histórico.

María del Rosario Camacho es la artista que le ha bordado el escudo a los últimos tres presidentes: Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y ahora a Rodrigo Chaves, y María Elena hizo la banda de Solís y de Chaves.

“Para mí es un orgullo muy grande poder servir de esta manera, siento una gran emoción de saber que el próximo presidente del país usará un escudo hecho por mí, la satisfacción es enorme.

“El día que fui a tallarle la banda a don Rodrigo no pude evitar que se me salieran las lágrimas mientras se la ponía, le dije que me disculpara, pero que estaba muy emocionada y él me dijo que también estaba emocionado. Me agradeció por darle el escudo, me dijo que era toda una obra de arte”, contó María del Rosario.

Aprendió de niña

La talentosa mujer cuenta que ella aprendió a bordar en clases que le daban en la escuela.

Cuando terminó el colegio, empezó a trabajar en la Caja y dejó esa labor para concentrarse en sus obligaciones. Años después se casó y cuando tuvo a su segunda hija dejó de trabajar para dedicarse de lleno a la familia.

Ella se acopló tan bien al cambio de vida que empezó a sobrarle tiempo, así que retomó el bordado.

“Empecé a tomar clases para recordar lo que había aprendido de niña y, como siempre tuve habilidad para eso, no me costó. Una vecina una vez vio que yo estaba bordando y me regaló unas revistas que ella tenía, me ayudaron mucho para aprender y afinar puntadas”, recordó.

Cuando María del Rosario se percató ya estaba hasta dando clases y armó un tallercito en su casa para recibir a las alumnas.

Cuando se acercaba el traspaso de poderes de Luis Guillermo Solís, en 2014, una alumna suya que trabajaba en el equipo de campaña del político, se dio cuenta de que andaban buscando alguien que bordara el escudo de la banda presidencial y la recomendó.

“Cuando me llamaron para preguntarme si lo podía hacer, en un principio dije que no, me daba miedo porque es un escudo muy pequeño y lleva muchos detalles, pero después lo pensé mejor y dije que sí.

“Me preguntaron si sabía quién podía hacer la banda y les hablé de mi hermana, ella encantada aceptó”, recordó.

Gran experiencia

María Elena dijo que la experiencia de hacer esa primera banda fue inolvidable porque Luisgui fue varias veces a la casa de su hermana y compartió mucho con ellas.

“Él nos trajo las telas y estuvo pendiente de todo el proceso. Fue nuestra primera experiencia y fue muy bonita”, dijo la costurera.

“Recuerdo que para esa ocasión yo tuve un infarto el 25 de abril y no la había terminado, me llevaron al hospital, pero por dicha me dieron la salida rápido y la puede terminar a tiempo”, agregó.

Para las siguientes elecciones, las del 2018, María del Rosario empezó a hacer el escudo sin que se lo pidieran, ya que algo le decía que esa vez también ocuparían de sus habilidades.

María Elena también se puso a adelantar trabajo con tela que había quedado de la primera y cuando ya tenía todas las partes cortadas fue cuando contactaron a su hermana para decirle que necesitaban que hiciera el escudo.

Al consultar si también necesitaban la banda, el equipo de gobierno dijo que no, porque unas monjitas la ofrecieron y ya estaba lista.

“Agarré los cortes de tela de la banda y los guardé en una bolsita negra con todos los cuidados del mundo, como cuando uno guarda algo muy fijo porque sabía que más adelante se podía necesitar”, contó María Elena.

“Hace como dos años y medio me encontré en el clóset la bolsita y le dije a mi hermana que iba a terminarla para que estuviera lista para cuando se ocupara y así lo hice”, añadió.

Ni sabía quién ganaría

El 7 de febrero, un día después de las elecciones presidenciales, sin saber aún quién sería el próximo presidente porque Chaves y José María Figueres se fueron a segunda ronda, María del Rosario se puso manos a la obra a bordar el símbolo patrio.

“Ya cuando me llamaron para pedirme que lo hiciera, el trabajo estaba adelantado y era más bonito porque sabía para quién era. Les dije que también tenía la banda y dijeron que mucho mejor”, relató.

El domingo 24 de abril las hermanas entregaron la obra de arte terminada, dentro de un baúl de madera que le encargaron a un artesano herediano, y ahora están a la espera de ver su trabajo brillar en el traspaso de poderes.