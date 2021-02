“Ese tema de Batman conmigo fue como de rebote, no soy de comprar cosas de él. Fue un apodo que me pusieron desde el cole cuando me vestí para una fiesta de Halloween. Luego empecé a jugar fútbol y para esa época los porteros como (José Luis ) Chilavert se ponían unas camisas con una imagen distintiva y yo opté por la de este personaje y no me lo quité más de encima”, recordó Alpízar.