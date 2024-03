Bebé prueba carne por primera vez y su reacción le da la vuelta al mundo

Reacción de un bebé al probar la carne le dio la vuelta al mundo y generó un debate en redes sociales (Captura)

Un bebé probó la carne por primera vez y su reacción le dio la vuelta al mundo generando un debate en redes sociales sobre ese alimento entre quienes no comen carne y quienes sí.

“Me haré vegano el día en que un bebé ponga esa cara con una lechuga. Palabra”, escribió un usuario de X (Twitter) al describir un video donde un bebé pone cara de encanto y fascinación tras comer un pedacito de carne.

La publicación generó un sin fin de mensajes, muchos asegurando que la carne es necesaria en toda dieta y otra de quienes exponían que con vegetales o frutas también podría tener esa reacción y de forma más saludable.

Reacción de bebé al probar carne le da la vuelta al mundo

¿A qué edad puede un bebé empezar a comer carne y qué tan correcto es?

Ante esta situación, La Teja conversó con un pediatra sobre los aportes de la carne en los bebés y a partir de qué edad es recomendable que la empiecen a consumir.

Para Rolando Celada Quesada, pediatra del Hospital Metropolitano de Lindora, las carnes son claves y necesarias en la dieta de un bebé a partir de los seis meses de vida.

“Las carnes, de res, pollo o pescado, se inician cuando, se introduce la alimentación complementaria, a los seis meses de edad, durante la comida del mediodía, es decir, el almuerzo. La carne es necesaria desde los 6 meses de vida, como fuente de proteína de alta calidad y como fuente de hierro que se absorbe con mayor facilidad”, explicó.

Para Celada, aunque existen alimentos que pueden llegar a reemplazar la carne, no son tan eficientes y pueden provocar problemas de salud.

“La carne, como fuente de proteína de alta calidad podría ser sustituida por huevo, o por proteína vegetal. Sin embargo, las dietas veganas pueden tener como consecuencia deficiencias vitamínicas, sobre todo deficiencia de vitamina B12, la carne provee proteína de alta calidad y hierro fácilmente absorbible”, concluyó.

Pamela Cubero empezó a darle carne a Eydan a partir de los nueve mese. En la actualidad tiene año y cinco meses, es un niño sano y come de todo. (Cortesía)

Pamela Cubero, es una vecina de Cartago que vivió esta situación con uno de sus hijos, quien tuvo anemia por muchos meses.

“A Eydan (su bebé) le empecé a dar carne a los nueve meses, porque tenía anemia y la doctora me lo recomendó. Fue a los seis meses de nacido que le hicieron exámenes de sangre y que nos dijeron que tenía anemia, nos refirieron a un especialista y un mes después la doctora nos dijo que lo más recomendable era darle alimentos ricos en hierro, como lentejas, carnes rojas, sobre todo carne molida y carnes blancas, entonces nos recomendó las cantidades necesarias para un bebé”, explicó Cubero.

A pesar de que ella cumplió con todas las recomendaciones médicas y los tratamientos, al bebé lo dieron de alta hace un mes, cuando tenía año y cinco meses. Cubero asegura que ahora Eydan come de todo, es un niño sano y lleno de energía.

Mamá de Eydan Brenes le empezó a dar carne después de que fue diagnosticado con Anemia (Cortesía)

Buena proteína

La Dra. Angie Jiménez Castro, especialista en Nutrición Pediátrica y consultora de Lactancia IBCLC, está de acuerdo con que los bebés pueden empezar a comer carne a los seis meses de vida, pero no como lo hace el niño del video.

“Le están dando una carne grasosa, tipo costilla adobada, eso no es apto para un bebé. La carne debe de ser blanda, de textura muy suave, que se deshaga al presionar con el índice y el pulgar, sin sal, ni condimentos, porque estos estimulan las papilas gustativas del niño, sobre potenciando el sabor del alimento y los preservantes pueden causar reacciones alérgicas en los niños. También le impide al bebé reconocer el sabor real del alimento”, explicó a La Teja.

Para la Dra. Jiménez, aunque la alimentación de un bebé debe ser rica en ciertos nutrientes, si una familia lo desea, su bebé puede tener una dieta vegetariana y saludable.

“Desde el inicio, la alimentación debe de ser rica en hierro y zinc, sea vegetariana o carnívora, yo les envío en sus menús pescados, res, pollo, cerdo, leguminosas, espinacas y huevos. Soy vegetariana hace 20 años, pero eso no me da para no recomendar una alimentación completa y diversificada, pero efectivamente la nutrición debe de ser completa, balanceada y nutritiva, ojalá carnes de pastoreo limpias no embutidos. Ya si quieren bebés vegetarianos es obligatorio asistir con un Especialista en Nutrición Pediátrica”, concluyó.

A pesar de las diversas opciones de alimentación, Costa Rica es un país donde se consume mucha carne, durante el 2023 los datos per cápita (por persona) fueron de 18 kilos de carne de cerdo, 13 kilos de res y 31 kilos de pollo, esto según datos de la Cámara Costarricense de Porcicultores, Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) y Corporación Ganadera.