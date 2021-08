Beca para jóvenes mujeres de 15 a 19 años

“El programa Mujeres en Tecnología de Ideas en Acción (MenTe) significó un antes y un después en mi vida. No sabía lo que quería estudiar, o cómo quería hacerlo y no me sentía poderosa, ni capaz. Después de pasar por MenTe aprendí muchísimo”, cuenta Monserrat Marín.

Programa busca que más mujeres se interesen por la ciencia, tecnología e ingeniería. Foto: Cortesía Programa busca que más mujeres se interesen por la ciencia, tecnología e ingeniería. Foto: Cortesía (Cortesía)

La historia de esta joven se ha repetido en las más 743 mujeres graduadas de este programa en Costa Rica, desde el 2016.

La iniciativa nació con la convicción de darle herramientas a más mujeres para escoger carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

Por eso, si eres una jovencita de entre 15 y 19 años, podrás aplicar como candidata a una beca, para ser parte de la edición número 16 de MenTe, por medio de un formulario de Google que está disponible hasta este 15 de agosto. Puede pedir que se lo envíen escribiendo al correo noelia@ideasenaccion.com

El programa inicia el 4 de septiembre y finaliza el 23 de octubre. Las muchachas aprenderán desde nuevas tecnologías, lógica de programación, Design Thinking, ThunkableX (plataforma de programación para desarrollar el prototipo), empoderamiento de género, hasta liderazgo, presentaciones efectivas y talleres de programación.

El programa de ocho semanas y 18 sesiones se impartirá por medio de la plataforma Zoom, los días sábado, de 9 a.m. a 5 p.m. hora de Costa Rica.

Asimismo, los domingos 5 y 19 de septiembre se impartirán de 9 a.m. a 12 m.d. la sesión de empoderamiento de género y liderazgo, respectivamente.

Aunque uno de los temores que tienen las chicas antes de postularse para la beca es no contar con los conocimientos o los dispositivos para hacerlo, acá lo más importante son sus ganas de aprender y participar.

Noelia Murillo, coordinadora de programas de MenTe explicó que, en caso de que alguna de las participantes necesite un apoyo extra, por ejemplo, una tablet o data card o datos móviles para conectarse, la organización le puede brindar ayuda en ese sentido.