Una misteriosa bola de fuego en el cielo sorprendió a los costarricenses la noche de este miércoles 25 de noviembre, cuando fue observada desde diferentes puntos del Valle Central.
La Luna brillaba e iluminaba el cielo costarricense, por lo que muchas personas salieron a observarla, sin imaginar que serían testigos de otro llamativo fenómeno.
En redes sociales comenzaron a circular reportes de personas que aseguraban haber visto una bola de fuego de tonalidades rojizas atravesar el cielo. Incluso, algunos llegaron a preguntarse si se trataba de un ovni.
Vecinos de Cartago, San José, Alajuela y Heredia reportaron haber presenciado el fenómeno, lo que motivó al experto en astronomía Homer Dávila, de la página especializada SkyCR.org, a brindar una explicación.
¿Qué era la bola de fuego que se vio en Costa Rica?
Mediante un video, Dávila explicó que recibió varios reportes sobre el avistamiento, ocurrido alrededor de las 7:15 p. m.
“Los reportes vienen desde Heredia, Puriscal, San José, Alajuela, Grecia y nos confirman que estaríamos en presencia de lo que se conoce como un bólido, una piedra que estalla en llamas y que alumbra el cielo nocturno”, explicó.
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Según el especialista, las personas que se comunicaron con él describieron una bola de fuego de color amarillo anaranjado.
De acuerdo con su explicación preliminar, el fenómeno correspondería a un bólido, un meteoro especialmente brillante.
Dávila también hizo un llamado a quienes lograron observar la bola de fuego y tuvieron la oportunidad de grabarla o fotografiarla.
“Si usted tiene videos, fotografías y quiere hacer su reporte, por favor envíenoslo a este correo que aparece en pantalla y muy pronto estaremos informándoles más detalles de este suceso”, manifestó.
El experto espera reunir más información sobre el fenómeno que sorprendió a los habitantes de diferentes comunidades del país.
Por ahora, la principal explicación apunta a un fenómeno astronómico natural y no a un objeto de origen desconocido.