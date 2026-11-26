Una misteriosa bola de fuego en el cielo sorprendió a los costarricenses la noche de este miércoles 25 de noviembre, cuando fue observada desde diferentes puntos del Valle Central.

La Luna brillaba e iluminaba el cielo costarricense, por lo que muchas personas salieron a observarla, sin imaginar que serían testigos de otro llamativo fenómeno.

En redes sociales comenzaron a circular reportes de personas que aseguraban haber visto una bola de fuego de tonalidades rojizas atravesar el cielo. Incluso, algunos llegaron a preguntarse si se trataba de un ovni.

Vecinos de Cartago, San José, Alajuela y Heredia reportaron haber presenciado el fenómeno, lo que motivó al experto en astronomía Homer Dávila, de la página especializada SkyCR.org, a brindar una explicación.

Una bola de fuego sorprendió a los costarricenses alrededor de las 7:15 p. m. de este miércoles 25 de noviembre. (Captur/Captura)

¿Qué era la bola de fuego que se vio en Costa Rica?

Mediante un video, Dávila explicó que recibió varios reportes sobre el avistamiento, ocurrido alrededor de las 7:15 p. m.

“Los reportes vienen desde Heredia, Puriscal, San José, Alajuela, Grecia y nos confirman que estaríamos en presencia de lo que se conoce como un bólido, una piedra que estalla en llamas y que alumbra el cielo nocturno”, explicó.

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Según el especialista, las personas que se comunicaron con él describieron una bola de fuego de color amarillo anaranjado.

De acuerdo con su explicación preliminar, el fenómeno correspondería a un bólido, un meteoro especialmente brillante.

Dávila también hizo un llamado a quienes lograron observar la bola de fuego y tuvieron la oportunidad de grabarla o fotografiarla.

“Si usted tiene videos, fotografías y quiere hacer su reporte, por favor envíenoslo a este correo que aparece en pantalla y muy pronto estaremos informándoles más detalles de este suceso”, manifestó.

El experto espera reunir más información sobre el fenómeno que sorprendió a los habitantes de diferentes comunidades del país.

Por ahora, la principal explicación apunta a un fenómeno astronómico natural y no a un objeto de origen desconocido.