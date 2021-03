“Cuando respondí escuché a mi esposa llorando, me dijo que la casa se estaba quemando. Pedí permiso y me fui inmediatamente en mi moto. De camino iba pensando que quizá se había prendido una pared o algo así, pero mientras hacía un semáforo vi en el cielo una columna negra de humo en dirección de donde estaba mi casa y me di cuenta de la gravedad de la situación.