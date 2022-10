Bruja tica: “En temas de mal de amores, lo que más me llegan son mujeres”

En San Francisco de Dos Ríos queda “El vuelo del fénix”, así se llama el consultorio de la bruja Sally Castillo, quien tiene 49 años y está convencida de que la bruja nace pero que si la persona es capaz de sentir esa energía, solo debe aprender a controlarla y podrá convertirse en bruja.

Esta bruja blanca tica nos respondió algunas preguntas:

¿Le llega gente para que le haga un entierro o un amarre?

Claro, por montones. La gente quiere hacerle daño a otras personas o que le amarre negativamente a alguien, pero yo no hago eso. Amarrar a alguien es quitarle su derecho a decidir, eso no se vale.

Sally recomienda la medalla de san Benito para la protección. (Jose Cordero)

¿Le llegan por mal de amor?

Mucho. Me dicen: “estoy seguro que me embrujaron”. En ese tema del mal de amores lo que más me llega son mujeres.

¿Ayuda contra todo lo negativo la medallita de San Benito?

Totalmente. Yo recomiendo la llave que trae la medallita de San Benito, esa es potente, protege de verdad.

–¿Hace exorcismos?

–Sí, pero hay que dejar claro que no son exorcismos como los de Hollywood. Retiro energías negativas de personas, objetos y lugares; esas energías dañinas que ya pasan los límites y dañan a las personas.

–¿Una persona con un amarre o a la que le hicieron una brujería negativa se lo puede pasar a otra persona, a su pareja por ejemplo?

–Si tiene sexo con esa persona sí, esa brujería se me puede pasar porque el acto sexual es el acto máximo del compartir energía con la otra persona y en ese compartir energías se puede pasar, entonces no solo hay que hacerle una limpia al novio sino a la novia también.

–¿Llega mucha gente por hechizos para hacer plata?

–Vieras que raro, me llega mucha gente por eso, pero es gente que ya tiene plata, gente millonaria que quiere tener más y más plata.

Puede contactar a la bruja Sally al 8335-9985. (Jose Cordero)

–En Costa Rica hay demasiados accidentes de tránsito mortales ¿Esos carros que se ven involucrados en un choque con muertos pueden quedar con el espíritu del fallecido?

–Claro. A mucha gente le pasa que compró un carro usado sin saber que estuvo involucrado en un accidente mortal, entonces, se siente mal cada vez que manejan y es porque ese carro quedó cargado de energía negativa. Lo recomendable al comprar un carro usado es hacerle una limpia. Si tuvo un accidente y se derramó sangre, mejor arregle el carro y véndalo.

–¿También por tanto accidente con muertos tenemos zonas cargadas de energía negativa?

–Por supuesto. Cascajal es una zona negativa, se siente la energía mala, al igual que en Alajuelita. En el cerro de la Muerte, la carretera que va de Aserrí a Tarbaca y de Tarbaca a la zona de los Santos, son lo que yo llamo zonas calientes.

–¿Es recomendable tener las cenizas del familiar muerto en la casa?

–No. Esa decisión de los vivos sujeta al fallecido a este mundo y ese ser merece descansar en paz.