¡Buenas noticias! Diputada propone bajar impuesto de uno de los servicios que más usan los ticos

La iniciativa ayudaría a cuidar el bolsillo de las personas que usan Internet. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

La diputada Johana Obando Bonilla, del partido Liberal Progresista (PLP), presentó una iniciativa que se llama “Ley para democratizar el libre acceso a Internet”.

Este proyecto pretende reducir la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en la actualidad se paga en la tarifa del servicio de Internet. La reducción propuesta es pasar de un 13% a un 1%.

Johana Obando presentó el proyecto de ley este jueves. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Esta iniciativa busca no solo aliviar los bolsillo de las personas que actualmente tienen el servicio, sino también hacerlo accesible para quienes aún no lo tienen, porque no les alcanza para pagarlo.

La legisladora explicó que reducir la tarifa del IVA sin duda permitirá que muchos niños y niñas puedan tener acceso a algo tan básico y necesario para su aprendizaje.

Una de las motivaciones de la legisladora es que más niños y jóvenes tendrán acceso al servicio y eso les ayudará en el estudio. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Recordemos que el acceso a Internet fue declarado como un derecho fundamental por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dada la relación que este tiene con el ejercicio de otros derechos conexos, como lo son: el derecho a la asociación, a la libertad de expresión, a la educación y el trabajo”, manifestó Obando.

Un dato importante que motivó a la legisladora a presentar este proyecto es que Costa Rica impone las segundas tarifas de Internet más caras de Latinoamérica, restringiendo así el acceso a las personas de menos recursos económicos.