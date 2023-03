¿Sabe a qué hora debe por obligación encender las luces de su carro?

Creer que “está claro” a las 5:15 a.m. y que, por eso, no es necesario encender las luces del vehículo es una equivocación, una irresponsabilidad y lo hace ganador de un parte de ¢124.000, según nos confirma el ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt).

“Las motos deben encender las luces siempre que circulen, no solo en la noche. Esté claro o no. Es obligación encender las luces del vehículo desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, no es opcional bajo la excusa de que “ya está claro” el día.

De 6 de la tarde a 6 de la mañana debe mantener encendidas las luces de su carro. (Gustavo Amador)

“Las luces de los vehículos no son solo para iluminar el camino, que es la razón que muchos creen que es para lo único que se utilizan, sino que también resultan de utilidad para ser vistos por otros conductores, ciclistas o peatones”, explica el Mopt.

El director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano Quirós, insiste sobre este tema, a propósito de los 34 partes hechos entre enero y febrero, uno cada dos día, pues resulta muy peligroso no encenderlas entre esas horas.

“No solo es desconocimiento de la ley, también es falta de sentido común. Si yo veo a las 5:30 a.m. que está claro, pero también me cuesta ver una moto o un carro que viene sin luces, debo pensar que lo mismo les ocurre a esos otros conductores con mi vehículo, si llevo las luces apagadas.

“Es fundamental hacerse visibles en carretera y es obligatorio encender las luces en ese horario o cuando las condiciones lo ameriten, como con lluvia, neblina, cielo encapotado, entre otras situaciones, hasta cuando hay un incendio en un charral y hay mucho humo en la carretera”, explicó Solano Quirós.

Las motos deben encender sus luces en todo momento del día. (GRUPO MORENO)

Más lamentable todavía, explica el oficial, es cuando los conductores se atreven a conducir con el vehículo con las luces malas; saben que están descompuestas a nivel eléctrico o quemadas las bombillas e igual circulan en las noches, sin respeto y cuidado por los demás.

La excusa aquella de que se me olvidó cambiarle el bombillo malo, también es algo que escuchan todos los días los oficiales, pero no necesariamente los libra del parte de los 124 rojos, ya que es responsabilidad del conductor no olvidar estos grandes detalles.