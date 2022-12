Buenos amigos, buena alimentación y buen sueño contra la Depresión Navideña

El síndrome de Depresión Navideña sí existe y está comprobado. Algunas personas o países lo conocen también como el síndrome de Navidad sin ti.

Es un tipo de depresión que le da a ciertas personas solo en diciembre, por eso, el Colegio de Profesionales en Sicología (CPS), receta bastante alegría si uno comienza a sentirse deprimido entre tanta fiesta de diciembre, además, recomiendan una buena alimentación, dormir al menos 7 horas al día y pasarla con los compas o familiares que lo hagan a uno sentirse feliz.

Inyéctese felicidad si comienza a sentirse deprimido en diciembre.

Marianella Monge Fallas, coordinadora del Centro de Apoyo Sicológico Primario del CPS, explica: “La época navideña está asociada con felicidad, armonía familiar, pero no todos lo viven así. Hay personas que a fin de año se comienzan a sentir deprimidas y este tipo de depresión está comprobada. No tiene edad, le puede dar tanto a un adolescente como a un adulto joven o mayor.

“Hablamos de una depresión que van de la mano con un momento específico del año y puede motivarla el fallecimiento de un familiar, no ganar un título colegial o universitario, no lograr un ascenso en el trabajo, en fin, algo provoca que se cierre el año sin la alegría de la mayoría de persona a nuestro alrededor”, explica la sicóloga.

Marianella Monge, sicóloga, recomienda dormir bien para evitar que el cansancio nos afecte el ánimo. (Cortesía)

La experta del CPS advierte que este tipo de depresión se va prácticamente el 31 de diciembre, por eso, si alguna persona en enero y febrero sigue deprimida ahí sí debe buscar ayuda profesional porque se puede estar hablando de otro tipo de depresión.

Algunos consejos contra este tipo de depresión que nos da la especialista son: comer bien porque la buena alimentación fortalece las defensas y el cuerpo se mantiene sano, hacer ejercicio para estar saludable, además ayuda al desestrés.

“Es ideal dormir al menos 7 horas al día. En diciembre ya arrastramos todo el cansancio del año y por eso es fundamental descansar bien. Manténgase rodeado de amigos positivos, alegres, también con familiares que nos motiven.

“Es importantísimo reconocer que algo puede estar sucediendo para poder pedir ayuda si es necesario. No le de muchas largas a ese sentimiento depresivo. Trate siempre de hacer actividades que le gusten. No vaya a reuniones o fiestas donde no se sienta a gusto y aléjese de esas personas que no le agradan. Recuerde que lo principal es usted y cómo se sienta, no como se sienten los demás”, aseguró la sicóloga.

La línea “Aquí Estoy” (teléfono 2272-3774) trabajará hasta el 23 de diciembre. (Cortesía)

Doña Marianella, al ser la coordinadora del Centro de Apoyo Sicológico Primario del CPS, nos recuerda que la línea “Aquí Estoy” (teléfono 2272-3774), va a trabajar hasta el 23 de diciembre. El horario es de lunes a viernes de una de la tarde a diez de la noche. Vuelven a las labores el 2 de enero.

Se atiende cualquier llamada que tenga que ver con un problema emocional: depresión, suicidio, ansiedad, conflictos de pareja. Es una línea para intervención en crisis y primeros auxilios sicológicos telefónicos, no es para terapia es para intervención en crisis. La persona que le va a contestar siempre es un profesional en sicología.