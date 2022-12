ExTica Linda ahora vive, desde adentro, en una relación con Dios

La periodista y exreina de belleza, Ana Yanci González Navarro, inició en setiembre pasado un nuevo proyecto que busca ayudar a quien así lo necesite a mejorar o retomar su relación con Dios para que su vida, como ella misma dice, se vuelva más simple, llena de amor y llena de felicidad.

“Desde Adentro”. Ese es el nombre del nuevo proyecto de esta periodista, quien se dio a conocer en el país a sus 17 años como periodista deportiva en un campo poco usual para una joven , en el ambiente tutbolístico, como comentarista en radio Monumental.

Ana espera que, con Dios de la mano, pueda ayudarle a quienes buscan una guía. (Cortesía)

En 1994 destacó como Tica Linda, además de convertirse en nuestra Señora Costa Rica 2003 y lograr ser la segunda finalista en el concurso Internacional. También, hizo carrera como periodista de Canal 7 en temas deportivos y transmitió la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 12 ediciones.

Considera Ana que a sus 48 años ha sido siempre una gran bendecida por Dios, quien cada día la sorprende con regalos, nunca le ha soltado la mano y es por eso quiere compartir ese estilo de vida el cual, con el Señor como centro, se concentra en ser feliz a pesar de los obstáculos y los momentos dificiles que se presentan.

“Las pruebas de la vida se enfrentan con gratitud y con Dios en el corazón. Cada paso que uno da, debe hacerlo dejando todo en manos de Él. Se debe confiar, tener fe, dejar fluir porque el Señor tiene el control de nuestras vidas”, Él siempre sabe que nos conviene y cuando”, explica.

En sus redes sociales podrá encontrar mensajes positivos. (Cortesía)

A los 27 años quedó viuda y le tocó echar pa’lante solita con su hijo. Su esposo se suicidó y es algo que no esconde; por el contrario, habla sin problemas sobre aquel duro momento.

“Definitivamente, es una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir. Había dejado el periodismo para dedicarme al hogar al 100%. Con Dios pude tomar con calma aquellos días tan difíciles y siempre confiando que por algo Dios me pasaba por esa prueba. Hubo gente, como siempre, que me quería ver destruida, pero el Señor siempre me sostuvo.

“Hablo del tema porque estoy convencida de que aquel golpe tan fuerte me ayudó a ver la vida de forma diferente, a comprender a las personas que pasan por situaciones de gran dolor de la noche a la mañana. El suicidio en Costa Rica tiene números muy altos y no se le da el tratamiento correcto. En este tema tan delicado también creo que puedo aportar a quien así lo necesite, porque estoy feliz y plena, Dios guía mi vida, me enseñó a brillar y ser luz para otros y ya Dios me ha puesto a varios en el camino”, reconoció Ana Yanci.

La periodista disfruta el contacto directo con la naturaleza. (Cortesía)

“Desde Adentro” usted lo puede ubicar en Facebook, mientras que en Instagram lo encuentra como “desde_adentro_cr”. Por esas redes sociales puede con toda confianza contactar a Ana Yanci y junto con ella encontrar la mejor ruta para que Dios bendiga su camino.

“Soy católica y practicante; sin embargo, Desde Adentro es un proyecto espiritual, abierto a cualquier tipo de creencia religiosa porque hablamos de una relación con Dios. La meta es que aprendamos todos a confiar y vivir todos los días de nuestras vidas en amor con Dios y así podremos ser amor para los demás, vivir en paz, alegres, sin complicaciones y sencillos porque lo material no puede ser más importante que lo espiritual”, aseguró