"Ahora comerse una pinta de helados o una pizza es un lujo, no puedo gastar esos 10 mil colones porque no sé qué va pasar mañana. Uno se siente impotente y hasta humillado. Es triste ver que no podemos generar trabajo. El panorama es turbio y reinventarse en nuestro caso es muy complicado”, explicó Salazar, quien no sabe cómo pagará el marchamo, el canon (monto que cancelan los dueños de estas busetas), ni la parte del aguinaldo que le toca a sus colaboradores.