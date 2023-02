Cada día son más los hombres que se pintan las uñas en Costa Rica

Hasta hace unos años era impensable que un hombre se pintara las uñas, pero ahora eso es toda una realidad.

La moda llegó desde fuera del país. Lo que pasó fue que algunos famosos empezaron a pintarse las uñas y eso motivó a los ticos a romper estereotipos y seguir ese ejemplo.

Jeremy Chacón Sandí es precisamente un ejemplo de esos hombres que decidieron dejar de pensar en lo que dicen los demás y desde hace un tiempo se pinta las uñas. Él contó a La Teja por qué tomó la decisión y qué le han dicho sus conocidos al respecto.

Bad Bunny es uno de los artistas que impuso la moda de las uñas pintadas en los hombres. Foto: Instagram. (Instagram)

— ¿Hace cuánto se pinta las uñas y qué lo motivó a hacerlo?

Me pinto las uñas desde hace unos tres o cuatro años y lo hago porque una vez la novia que tenía en ese entonces me las pintó para ver cómo se veía un esmalte que ella tenía. Me gusto cómo se veían y desde entonces me las pinto de vez en cuando o para ocasiones especiales

— ¿Se las pinta de un color en específico o varía?

Normalmente es de color gris mate, pero también me gusta cambiar.

— ¿De qué colores se las ha pintado?

Rosado, celeste, negro, sangre de toro, rojo, plateado, gris y blanco.

— ¿Qué comentarios ha recibido de allegados por pintarse las uñas?

Algunas veces me han preguntado por qué escogí algún color y otros dicen que se me ve bien, por dicha nunca he recibido un mal comentario al respecto.

Él dice que nunca ha recibido comentarios negativos sobre sus uñas pintadas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jeremy Sandí)

— ¿Ha notado que ahora es muy común ver artistas y actores internacionales pintarse las uñas?

Sí, ahora es mucho más común que antes y tal vez es porque muchos estereotipos se han ido rompiendo poco a poco.

— ¿Usted se pinta solo las uñas o va donde una manicurista?

Casi siempre le pido ayuda a una amiga o a algún familiar para que me ayude.

— ¿Qué le dice a los hombres que les gusta cuidarse y les gustaría pintarse la uñas, pero no se atreven por el qué dirán?

Que se atrevan, las uñas lucen diez mil veces mejor pintadas y cuando lo hagan se darán cuenta de que es un pequeño cambio que los hace ver bien. Con o sin las uñas pintadas a uno siempre lo van a criticar entonces que lo hagan pero uno viéndose bien.

— ¿Qué mensaje le da a la gente que juzga a los hombres que se pintan las uñas?

Que desde hace ya varios años el rosa no es solo para niñas y azul para niños y que uno lo hace para verse y sentirse bien con uno mismo, no porque yo ande las uñas negras o rojas significa algo malo, todo lo contrario, estoy demostrando que me gusta el cuidado personal.

Jeremy se pinta en las uñas en ocasiones especiales. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jeremy Sandí)

Moda en aumento

Evelyn Rodríguez trabaja en la industria de la belleza y actualmente visita salones de belleza como representante de la marca de esmaltes OPI.

Ella cuenta que cada día son más los hombres que dejan atrás los estereotipos y se atreven a cuidarse y pintarse las uñas.

“El cantante Bad Bunny fue uno de los artistas que impulsó la moda de pintarse las uñas en los hombres, desde que él hizo apariciones con las uñas pintadas, muchos seguidores se atrevieron a hacer lo mismo.

“He notado que los hombres que van a pintarse las uñas a los salones no van cada dos semanas como la mayoría de las mujeres, sino que van más que todo en ocasiones especiales como cuando van a ir a un cumpleaños, a una fiesta, a la playa o a un actividad como Picnic, hace unas semanas llegaron muchísimos que iban a ir a ese festival”, contó.

Evelyn dice que en lo que sí se distinguen mucho los gustos de hombres y mujeres sobre el maquillaje de uñas es en el diseño.

Cuidarse las manos ahora no solo es cosa de mujeres. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez)

“Las mujeres se hacen flores, corazones, muchos dibujos y piden colores de todo tipo, en cambio los hombres, la mayoría, piden colores oscuros, más sobrios y diseños como tribales o lisos, claro, algunos sí son más atrevidos y piden colores rojos, por ejemplo”.

La especialista contó que en una semana pueden llegar a un salón en un mall entre seis y 10 hombres que quieren pintarse las uñas.

“Los hombres que rompen el tabú y se pintan las uñas son generalmente bastante jóvenes, de entre unos 25 y 30 años.

“También se da mucho ahora que hay hombres que llegan a hacerse el manicure, pero no se pintan las uñas, solo quieren cuidarse las manos y llegan hasta con las esposas entonces los atendemos a los dos, esos ya son mayores, de entre 40 y 50 años”, detalló.