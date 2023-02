Caer enfermo en un hospital le confirmó a diputado que su novia era el amor de su vida

El diputado Leslye Bojorges contó a La Teja su tierna historia de amor, la cual celebrará con gran orgullo este 14 de febrero, Día de San Valentín.

Él conoció, hace 23 años, a la educadora Margot Ossa, quien hoy es su esposa y quien le dio dos hermosos hijos.

El legislador dice que admira profundamente a su compañera de vida porque, además de ser una gran mamá, es una mujer esforzada, disciplinada, excelente profesional y gran esposa.

Leslye Bojorges y Margot Ossa tienen una linda historia de amor. Foto: Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía Leslye Bojorges)

— ¿Cómo conoció a doña Margot?

Me la presentó un compañero de trabajo, los dos éramos profesores en la escuela Holanda de Alajuela y dos meses después de conocerla le pedí que fuéramos novios.

Se lo pedí el día que me invitó a conocer a sus papás, le llevé unas flores y delante de ellos le pedí que se convirtiera en mi pareja.

— ¿Cuánto tiempo fueron novios?

Dos años, nosotros nos conocimos en el 2001 y nos casamos en el 2003.

¡Semana Santa viene con feria este año!

— ¿Qué lo hizo darse cuenta de que ella era el amor de su vida?

En el 2003 yo me enfermé gravemente, tuve dengue y algo más que me hizo caer en el hospital con unas fiebres altísimas. Margot era mi novia en ese momento y no se alejó nunca. Estuvo conmigo y recuerdo que hasta metió a escondidas al hospital arroz blanco con atún, porque yo quería comer eso.

Me escribía cartas, me las llevaba al hospital y me apoyó en todo momento, eso hizo que me diera cuenta que ella era mi compañera de vida, que quería que fuera la persona que estuviera siempre conmigo. Poco después le llevé un mariachi a la casa y con un anillo le pedí que fuera mi esposa.

Esta pareja se conoció hace 23 años. Foto: Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía Leslye Bojorges)

— ¿Qué ha sido lo más difícil del matrimonio?

El día que perdí las elecciones municipales en las que estaba como candidato a alcalde del cantón central de Alajuela, fue un momento muy duro para toda mi familia, todos daban por un hecho que ganaría, así lo indicaban las encuestas.

Mis hijos lloraron mucho, mi esposa estaba muy confundida, los tres estaban muy preocupados, pero oramos a Dios para pedirle entendimiento y sabiduría para superar ese trago amargo.

Dos años después quedé electo de diputado, y todos recordamos aquella derrota y entendimos el porqué, Dios no se equivoca.

Dekra: Esto es lo que debe revisarle a su carro antes de llevarlo a la inspección técnica

— ¿Qué es lo que más le gusta del matrimonio?

El ver cómo se van concretando los proyectos y planes de vida. Cuando pensamos en nuestros hijos planificamos muchas cosas y verlos ahora con nosotros compartiendo cada día es una gran bendición.

— ¿Qué es lo que más admira de su esposa?

Su esfuerzo y su disciplina en todo lo que se propone. Es una gran deportista, este domingo fue a la carrera La Candelaria y todos madrugamos para acompañarla y apoyarla.

Ella es directora de un Jardín de Niños en Esparza y todos los días veo su dedicación para con su trabajo y el compromiso que tiene, eso me hace admirarla todavía más.

El diputado y su esposa tiene dos hijos: Felipe (izquierda) y Leslye. Foto: Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía Leslye Bojorges)

— ¿Cuál es el secreto para que perdure un matrimonio?

Para que un matrimonio salga adelante se necesitan tres cosas: lo primero es respeto, lo segundo es comunicación y en tercer lugar estar ligados a Dios, siempre hay que entregar los planes a Él y pedirle dirección y sabiduría, hasta en los desacuerdos.

— ¿Cómo piensa celebrar este martes del Día del Amor y la Amistad?

Ya coordiné para que en la mañana le lleven a mi esposa al trabajo diez globos de helio y 24 rosas rojas y en la noche ya tengo todo preparado para compartir una cena en la casa todos juntos. También tengo un regalo para mi esposa.