Dekra: Esto es lo que debe revisarle a su carro antes de llevarlo a la inspección técnica

Revise su vehículos antes de llevarlo a la revisión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Si ya sacó la cita para llevar su carro a la revisión técnica o está por hacerlo, tome en cuenta estos consejos para que todo le salga puras tejas.

Dekra da una serie de recomendaciones para que usted pueda hacer en casa un prechequeo visual y así asegurarse que todo esté en orden, así podría evitar tener que ir a reinspección por detalles que usted mismo pudo haber detectado.

Lo primero es revisar las llantas. Asegúrese de que no tengan cortes ni abombamientos, confirme que no haya cables a la vista. También, verifique que las tuercas (ranas) estén bien socadas.

Si va a llevar su vehículo a Dekra tome en cuenta este cambio

Otros detalles que usted mismo puede verificar es que todas las luces enciendan, es decir, que no hayan bombillos quemados ni cortocircuitos que interfieran en el funcionamiento.

También revise que el pito suene bien, que las escobillas funcionen de forma correcta, que todos los cinturones trabajen y se abrochen de manera correcta.

Recuerde que ahora es necesario sacar cita antes de llevar su carro o moto a cualquier estación. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Nutricionista de la UNA explica cómo perder peso en solo 26 horas

Por último recuerde que ahora si no tiene cita no lo dejarán entrar a ninguna de las estaciones de Dekra, así que ahórrese la molestia y agende un espacio con tiempo para que no lo agarre el tren y no se exponga a multas de tránsito.

Las citas se pueden sacar en el sitio web www.dekra.cr o bien llamando al centro de llamadas: 4000-1100, para cualquiera de las 13 estaciones o bien para la unidad móvil que está trabajando en la zona sur del país.