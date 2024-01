Cámara de Comercio: “Outlets de cajón cometen irregularidades tributarias, aduaneras, de etiquetado y de salud”

¿Cuál es la realidad que se vive con los ya muy populares outlets de cajón?

Para responder a esa pregunta conversamos con don Ricardo Carvajal Puertas, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, quien asegura que estos outlets estarían cometiendo “varias irregularidades” y no tienen “fair play (competencia leal)” con el resto del comercio.

A continuación, algunas de las respuestas que nos dio el representante de la Cámara de Comercio tica:

- ¿Cuál es la realidad con los outlets de cajón?

Ya han pasado varios meses desde que diferentes negocios afiliados a la Cámara acusan a los outlets de cajón de competencia desleal, porque los otros comercios están viendo un nuevo modelo de negocio que crece con precios anormalmente bajos.

En los outlets de cajón venden, así en sencillo, de todo, hasta lo que usted no se imagina que existe. (JOHN DURAN)

Quien se dedica al comercio en el país sabe de costos de producción, importación y demás. A todos nos pareció muy extraño que los outlets de cajón tengan precios tan bajos.

- ¿La Cámara hizo algo?

Nos enteramos que hubo una denuncia en el 2022 ante la Dirección General de Aduanas (DGA), con información de cómo hacían las importaciones estos outlets, la forma en que reportan las facturas, entre otros aspectos, como la falta de etiquetado y ausencia de permisos sanitarios para la venta de ciertos productos.

Esta denuncia provocó un operativo de parte de las autoridades de Hacienda a finales del 2022, en el cual se decomisó mercadería en una cantidad muy importante en diferentes outlets de cajón, precisamente, por comprobarse esas irregularidades mencionadas.

- ¿Se hizo algo más?

La Cámara por sí misma hizo su propia investigación y reconfirmó las irregularidades denunciadas en distintos outlets de cajón y por eso presentamos una denuncia ante la DGA. Los outlets de cajón cometen irregularidades tributarias, aduaneras, de etiquetado y de salud. Eso lo comprobamos visitando estos outlets en la Gran Área Metropolitana (GAM). También se presentaron denuncias ante diferentes ministerios, como el de Salud.

Débiles controles

- ¿Están haciendo algo las autoridades?

Lo último que supimos es que están analizando la información que recogieron del primer operativo que le comenté; sin embargo, no se ha hecho otro operativo más después de aquel en el 2022.

- ¿Por qué creen que estos outlets de cajón cometen irregularidades?

Es un tema país, una realidad tica. Las aduanas tienen controles muy débiles. Se sabe que no se pueden abrir todos los contenedores que ingresan, pero deberían ponerles más atención y más semáforos rojos a los contenedores para los outlets de cajón. Claro, eso necesita más personal y es más trabajo para la DGA, lo sabemos, pero hay que hacer algo y hay que hacerlo ya.

La Cámara de Comercio confirmó que los outlets de cajón traen su mercadería especialmente de Estados Unidos. (JOHN DURAN)

- ¿Hay ejemplos de irregularidades tributarias que nos pueda dar?

Claro. Pudimos comprobar que para un outlet de cajón se reportó el ingreso de refrigeradoras con precios de 20 dólares y microondas a un dólar solamente. Obviamente eso no paga casi nada de impuestos, no son precios razonables. Urge que las declaraciones sean correctas. La DGA no debe permitir que se declare una refrigeradora en 20 dólares, que son unos 10 mil colones. Es ilógico.

- ¿Negocios que venden cosas parecidas a los outlets de cajón han reportado una baja en sus ventas?

Claro. Ese es otro problema, la competencia desleal. Como los outlets de cajón compran contenedores en 5, 10 y 15 mil dólares, además no reportan ante la DGA lo real de los productos que ingresan, venden a precios muy bajos y así no hay competencia pequeña que resista. Los grandes están resistiendo, pero los comercios pequeños alrededor de donde ponen un outlet de cajón, rápido se ven afectados y hasta debe cerrar.

- ¿Es muy grande el problema?

Es grande y complicado. Los dueños de estos outlets compran contenedores a gallo tapado, a la hora de declarar, ¿cómo lo van a hacer bien? Si ni ellos mismos saben lo que viene adentro del contenedor.

Es por eso que nosotros encontramos en esos lugares la venta de productos que jamás fueron declarados a la hora de ingresar al país. Le doy un ejemplo, encontramos en uno de estos lugares que estaban vendiendo un químico para derretir nieve, ¿quién en Costa Rica ocuparía ese químico tan particular? Eso demuestra que ni los dueños que compran los contenedores saben realmente qué traen adentro.

- ¿Encontraron otro problema?

Uno bien grave. Venden en esos lugares suplementos alimenticios para niños ya vencidos o que no fueron declarados y no cumplen con los permisos sanitarios y regulaciones de etiquetado. Son suplementos alimenticios que vienen en inglés, por eso la gente no puede saber la dosis, el vencimiento, en fin, nada.

La Cámara dice que no se puede asegurar que todos incumplen, pero sí una mayoría. Foto John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Qué urge?

No estamos en contra los outlets de cajón, jamás. La Cámara de Comercio promueve la libre competencia, pero esa libre competencia debe ser sana, legal y en igualdad de condiciones. No se ocupan nuevas leyes para estos outlets, se ocupa que cumplan con las regulaciones actuales y una mayor y mejor fiscalización en aduanas y de controles en los propios establecimientos.

Que cumplan las regulaciones del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, que den garantía al consumidor, que den factura. No podemos generalizar y decir que todos incumplen, pero sí una gran mayoría.