¿Se venden en outlets de cajón freidoras de aire que Estados Unidos retiró porque se incendiaban?

Doña Yalena Brenes, quien es vecina de Alajuelita, nos contó que por fin logró comprar, en un outlet de cajón, una freidora de aire. Lo mejor, es que le salió baratísima, menos de ¢30 mil.

“Andaba en San José y me metí a uno de esos nuevos outlets de cajón, esos que tienen la mercadería en cajones y que cada día de la semana tienen precios diferentes y muy baratos para toda la mercadería.

Las ollas freidoras de aire marca Cosori sí se están vendiendo en el país. (Tomada de Facebook)

“Nada más entrar vi una torre hecha con freidoras de aire. Estaban en sus propias cajas y tenían pegado un rótulo con el precio en 25 mil colones.

“La verdad, al inicio no creí nada, pensé que era un error, pero cuando le pregunté a uno de los trabajadores me confirmó que sí valían 25 mil colones, así que agarré inmediatamente una y la compré. Hace mucho tiempo quería una freidora de aire.

“Desde que la compré, hace varias semanas, me funciona bien, no tengo queja. Me salió bien barata y bien buena. De hecho, he visto la misma olla en otros outlets de cajón de San José”, explica doña Yanela, a quien le creemos porque esas ollas también fueron vistas en Ciudad Quesada.

Esta historia es completamente real y es de una vecina de los barrios del sur, sin embargo, cambiamos el cantón donde vive y el nombre, porque ella no quiere tener problemas.

Los outlets de cajón se volvieron ya una moda en casi todo el país. Foto solo para ilustrar.

¿Ojo al Cristo?

Nosotros le mandamos una foto a doña Yalena para preguntarle si su freidora de aire era de la marca Cosori y nos dijo que sí.

Le hicimos la consulta, porque de pura casualidad, en el 2023, a principios de año, en Estados Unidos se lanzó una alarma debido a las freidoras de aire de esta marca. Se retiraron de los comercios gringos dos millones de freidoras después de más de 200 informes en lo que se indicaba que se incendiaban, se quemaban, se derretían y se sobrecalentaban.

A raíz de los más de 200 reportes, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos se retiraron las freidoras de aire Cosori de las tiendas Best Buy, Target y The Home Depot. Ocurrió lo mismo con las ventas en Internet. Estas freidoras también se vendieron en Canadá y México.

Se retiraron del mercado por una conexión de cables defectuosa. La marca Cosori informó: “en circunstancias extremadamente raras, algunas uniones de cables que se conectan eléctricamente dentro de las freidoras pueden sobrecalentarse y eso podría provocar incendios y quemaduras”.

Las freidoras de aire retiradas eran de tamaños de entre 3.7 y 5.8 cuartos de galón en negro, gris, blanco, azul o rojo.

Los números de modelo de los productos afectados están impresos en la etiqueta inferior de cada unidad y en el manual de usuario adjunto. Son los siguientes: CP158-AF, CP158-AF-R19, CP158-AF-RXW, CP158-AF-RXR, CAF-P581-BUSR, CAF-P581-AUSR, CAF-P581-RUSR, CP137-AF, CP137-AF-RXB, CP137-AF-RXR, CP137-AF-RXW, CS158-AF, CS158-AF-RXB, CS158-AF-R19, CAF-P581S-BUSR, CAF-P581S-RUSR, CAF-P581S-AUSR, CO137-AF, CO158-AF, CO158-AF-RXB, CP258-AF.

Si usted tiene una freidora de aire de esa marca y con alguno de los números, mejor vaya donde la compró para que le devuelvan el dinero.

“Sí las vendí”

Visitamos el Top Outlet, al costado del Mercado Mayoreo, y nos atendió muy amablemente Abdallah Ali, dueño del local, quien nos confirmó que sí vendió tamaño poco de esas ollas, pero que ya no le quedaba ni una.

“Nosotros las vendimos entre noviembre y diciembre, ya se fueron todas. De hecho, cuando me enteré de la noticia de lo que pasó en Estados Unidos, para evitar, mejor no pedí más. Nosotros compramos esas ollas de esa marca desde China. Damos un mes de garantía, si alguien quiere traerla, le devolvemos el dinero”, aseguró el administrador.

¿Se están vendiendo en outlets de cajón freidoras de aire que Estados Unidos retiró porque se incendian solas? Lamentablemente, no les tenemos la respuesta porque nuestras autoridades tampoco la tienen.

Hablamos con la gente de aduanas y esta fue su respuesta:

“Indica el Servicio Nacional de Aduanas que, al día de hoy (7 de diciembre), las freidoras de aire no tienen ninguna restricción legal para su ingreso al país. De emitirse alguna disposición al respecto, se acataría lo establecido en relación con la importación de este tipo de mercancías.

“Dada la situación expuesta (con las freidoras Cosori), se sugiere plantear su inquietud ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por el impacto que esto pudiera generar en el consumidor”.

De inmediato preguntamos en la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, nos respondieron esto: “consultamos y nos indican que Costa Rica no cuenta con regulación sobre este tema”.

La consulta fue si existe alguna regulación sobre lo que traen y venden los outlets de cajón, específicamente sobre las ollas freidoras de aire marca Cosori.

¿Qué puede encontrar usted en un outlet de cajón? Simple la respuesta: de todo. Hasta lo que usted no se imagina que existe. Foto solo para ilustrar. (JOHN DURAN)

“Sí hay irregularidades”

Ricardo Carvajal Puertas, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, comentó: “La duda que ustedes plantean es bastante razonable. Nosotros como Cámara hemos reconocido que hay irregularidades importantes en las importaciones que hacen los outlets de cajón.

“Realizamos un estudio visitando los outlets de cajón y revisando las declaraciones de importaciones, muchos productos no son declarados. Sí hay irregularidades que provocan esas dudas”.