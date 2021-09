Cámaras se quejan de “ineficiencia” del AyA para resolver problemas de escasez de agua

Los sectores productivos del país están cansados de la “ineficiencia” que ha mostrado el Acueductos y Alcantarillados (AyA) para desarrollar proyectos que ayuden a generar el agua necesaria para abastecer a la Gran Área Metropolitana (GAM), ya que actualmente hay serios problemas de escasez.

Las cámaras de la Construcción, Industria, Turismo, Comercio y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, realizaron este jueves una conferencia de prensa en la que expusieron su preocupación sobre este tema y le pidieron al Gobierno que tome cartas en el asunto porque, según ellos, sin agua no se puede reactivar la economía.

Desde el año pasado, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció problemas en el avance de obras que solucionarían los problemas de agua en La Sabana, paseo Colón, Los Yoses, Montes de Oca, Curridabat y El Coyol de Alajuela, entre otras zonas del GAM.

Debido al faltante de agua en la época seca AyA hace racionamientos en la GAM. Foto: Rafael Murillo. Debido al faltante de agua en la época seca AyA hace racionamientos en la GAM. Foto: Rafael Murillo. (Rafael Murillo Rodriguez)

“La primera gestión y requisito para obtener el permiso de construcción por parte de las instituciones y de los municipios es contar con una carta de disponibilidad de agua que garantiza el abastecimiento del recurso. Esta carta no se puede obtener en el AyA en las zonas indicadas desde hace varios meses.

La falta de infraestructura para llevar el agua hasta donde se desarrollan residenciales, centros comerciales, plantas industriales, entre otros, genera la paralización de los nuevos proyectos constructivos, lo cual afecta la inversión nacional y extranjera. Costa Rica es un país con una gran riqueza hídrica, esta problemática acusa una gran falta de planificación y muy reducida capacidad de gestión de parte del AyA”, manifestó Carlos Trejos, presidente de la CCC.

Los representantes de las cámaras dijeron que en el AyA no hay un orden de prioridades en los proyectos que deben gestionar; hay debilidades en la ejecución de las inversiones y no existe una adecuada gestión tarifaria porque mucha del agua que se distribuye no se cobra.

Enormes atrasos

Según se ha dicho desde hace ya varios años, el proyecto Orosi 2 es la solución a todos los males relacionados con la faltante de agua en la GAM.

En un inicio se decía que ese proyecto estaría listo en el 2020, pero resulta que ni siquiera se ha empezado a construir. Según los nuevos planes del AyA estará listo en el 2026, siempre y cuando no se den nuevos atrasos.

Los proyectos hidroeléctrico que hay en el país ya no dan abasto. Foto: Grupo Nación. Los proyectos hidroeléctrico que hay en el país ya no dan abasto. Foto: Grupo Nación.

Pero esa no es la única obra con problemas, también hablaron de una tubería que debe colocarse desde La Valencia de Heredia hasta Escazú, la cual debió estar lista en abril de este año, según informó el AyA en octubre pasado, pero ahora informa que será hasta febrero del 2022 que estará lista.

También hablaron de un pozo que se planea construir frente a Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela, pero también su desarrollo se ha ido posponiendo.

Los representantes de las cámaras hicieron un llamado al presidente de la República, Carlos Alvarado, para que asegure del cumplimiento de los trabajo que debería estar haciendo el AyA.

Además se ofrecieron a hablar desde ya con los candidatos a la presidencia para que ellos tengan muy presente la situación del país en el tema de abastecimiento del agua e incluyan el tema como una prioridad en sus agendas.