El caso del pequeño Emmanuel Hidalgo Jarquín, de 6 añitos, quien padece autismo nivel 3 y que fue amarrado a un pupitre por su maestra, está más vigente que nunca.

La Teja le consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) que había pasado con la denuncia presentada por Hellen Jarquín, madre del pequeño, y confirmó que la denuncia se interpuso en la Escuela de Monterrey, en El Alto, de San Carlos, donde la docente amarró al niño que cursa primer grado al pupitre, sin autorización de los padres asegurando que así trabajaba mejor. Eso ocurrió el pasado jueves 23 de marzo.

Cambian de grupo a profesora que amarró a niño autista a un pupitre, Mep confirma denuncia (Cortesía)

“Con respecto a la denuncia que existe sobre un estudiante en la escuela de Monterrey se traslada al departamento disciplinario para que efectivamente este haga la investigación correspondiente, de acuerdo al cumplimiento de los deberes y en apego a los derechos de los estudiantes, se hace el traslado para que este proceda con lo correspondiente en el departamento disciplinario”, señaló Anayancy Bonilla Mora, Directora Regional de Educación de San Carlos, de manera escueta.

No la suspendieron

Pese a eso, la madre cuestiona por qué no se ha sancionado a la docente, ya que únicamente la cambiaron de grupo.

“Lo que tengo entendido es que no la han suspendido. Sé que el caso pasó a disciplinarios y no he podido ir a la escuela, pero me comentaron que a ella solo la cambiaron de grupo, que sigue en la escuela y no sé por qué no la han suspendido. Solo sé que está en investigación (la maestra)”, manifestó Hellen.

La maestra intentó justificar su acción señalando que era una nueva técnica de la escuela.

Jarquín dice ella y su esposo analizarán si continuaran enviando al pequeño Emmanuel a ese centro educativo.

“El proceso legal sigue y en caso de no cambiarla de escuela (a la maestra) tendríamos que analizarlo, porque de ser así creo que, si se cambiaría al niño. Aún no está nada definido, mi esposo no me ha confirmado nada, tendría que ir a ver cómo sigue todo porque la verdad es que yo pensaba que sí la iba a suspender o que la iban a cambiar por lo menos de escuela”, señaló.

Denuncia

Todo comenzó el pasado jueves 23 de marzo, cuando Hellen Jarquín denunció la difícil situación a la que una profesora sometió a su chiquito en la Escuela de Monterrey, en El Alto, de San Carlos, donde cursa primer grado.

Hellen Jarquín madre del pequeño Emmanuel Hidalgo Jarquín, de 6 añitos, quien padece de autismo nivel 3. (Cortesía)

Y es que cuando ella se ausentó por 10 minutos del aula de su hijo, a quien acompaña debido a su condición de autismo, un compañerito de Emmanuel le comentó que la maestra lo había amarrado a un pupitre, momento en el que la mamá decide denunciar lo ocurrido.

Después, Jarquín fue citada a la escuela, donde las autoridades escolares la querían hacerla firmar un documento en el que negaba todo lo que había expuesto. Luego trataron de justificar el hecho manifestando que esa era una nueva técnica de enseñanza.