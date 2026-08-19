Caminata Rosa buscará hacer conciencia sobre el cáncer de mama

Caminata organizada por Hermandad Rosa se realizará este 11 de octubre con el objetivo de concientizar sobre el diagnóstico temprano del cáncer de mama (Hermandad Rosa/Hermandad Rosa)

Mujeres sobrevivientes y pacientes de cáncer de mama realizarán el próximo 11 de octubre la primera edición de la Caminata Solidaria de Concientización sobre el Cáncer de Mama o “Caminata Rosa”, organizada por Hermandad Rosa. La iniciativa busca generar conciencia sobre la detección temprana y brindar apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

La actividad cuenta con inscripción gratuita e iniciará a las 7:00 a.m. en las inmediaciones de Terramall, finalizando en el Parque Central de Tres Ríos. Su objetivo es reunir a la comunidad (pacientes, médicos y público en general) para visibilizar los testimonios de quienes han recibido este diagnóstico.

La doctora Irina Butman Ruiz, fundadora de Hermandad Rosa, expresó su deseo de que la ciudadanía se sume a la caminata y enfatizó en la importancia del acompañamiento:

“Cada paciente enfrenta una batalla personal, pero también existe un impacto colectivo. Concientizar sobre el cáncer de mama significa entender la necesidad de fortalecer la prevención, apoyar a los servicios de salud y brindar redes de acompañamiento que permitan a las mujeres transitar este proceso con dignidad y esperanza. El conocimiento es poder; llevar información a las pacientes y a sus familias disminuye la incertidumbre y da herramientas valiosas para sobrellevar este proceso”, comentó Butman Ruiz.

Asimismo, la especialista hizo un llamado a la empatía social frente a la enfermedad.

“La detección temprana puede marcar una enorme diferencia en el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes. Sin embargo, también es indispensable que la sociedad comprenda todo lo que implica un diagnóstico. No solo hablamos de tratamientos médicos, sino de retos emocionales, familiares, laborales y económicos que transforman por completo la vida cotidiana”, concluyó.

La actividad contará con el apoyo de la Municipalidad de la Unión y se realizará en el marco del mes de octubre enfocado en diversas campañas relativas al cáncer de mama a nivel nacional e internacional.

¿Qué es Hermandad Rosa?

Hermandad Rosa es una organización fundada por mujeres vecinas de Cartago que atraviesan el difícil proceso de lidiar con el cáncer de mama, ya sea a través de diagnósticos, tratamientos o seguimiento de la enfermedad. La mayoría recibe apoyo de la CCSS y, a través de la caminata que se realizará en octubre, busca dar su perspectiva sobre esta lucha.

Quien desee unirse a esta iniciativa puede hacerlo a través del siguiente enlace:

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De requerir más información, también puede contactar al correo hermandadrosacr@gmail.com, o bien al teléfono 8910-2942.

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