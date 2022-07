Campaña contra quemaduras: ¿Es la casa un lugar seguro para los niños?

La Asociación Sobreviviendo a Quemaduras del Hospital Nacional de Niños (Asoquem) inició una campaña para prevenir que los niños sean víctimas del fuego y una de las formas para lograrlo es derribando algunos mitos.

Si un niño se quema, enfríe la zona, límpiela y envuélvala en un paño limpio mientras lo lleva al hospital (Cortesía )

El primero de esos mitos es que la casa es un lugar seguro para la familia, ya que muchas veces no lo es y se convierte en un enemigo para el hogar, porque es donde pasan 9 de cada 10 lesiones por quemaduras, heridas, quebraduras e intoxicaciones en los niños.

Otro es que los mangos de las ollas y sartenes con alimentos pueden estar en distintas posiciones, ya que no es cierto. Estos utensilios siempre deben quedar hacia dentro, para que los niños no los alcancen y los jalen, porque pueden echarse la comida caliente encima.

¿Puedo ponerle pasta de dientes, café, sábila o aceite para aliviar la quemadura del niño en el momento? ¡No!, usar remedios caseros pueden facilitar que se le infecte la herida al menor y complicar la severidad de la quemadura.

Solo póngale la herida bajo el chorro de agua del tubo por al menos 10 minutos, eso ayudará a evitar que la quemadura sea más severa.

Ponga directamente la zona quemaba bajo el chorro de agua del tubo. (Cortesía )

Evite que los niños ingresen a la cocina, porque no pueden medir el peligro que en ellas se encierra con cocinas encendidas, hornos calientes, coffee makers encendidos, entre otros.

Otra hablada muy común que suelen decir los padres o cuidadores es que “fue un accidente o fue muy rápido, no me di cuenta cuando ocurrió”, lo que los médicos refutan recordándoles que las quemaduras en los menores de edad no son accidentes, sino más bien negligencias y falta de prevención.

Los expertos recomiendan estar un paso adelante y prevenir las situaciones que pongan en riesgo a los niños para evitar que sucedan.

Otro mentira que muchos se creen es que en la cocina no ocurren quemaduras, las estadísticas desmienten esta premisa pues 7 de cada 10 quemaduras se da en este rincón de la casa.

Ojo en Chepe y Alajuela

Las provincias de Chepe y Alajuela son las que registran más casos históricamente en las estadísticas de niños quemados.

Las cifras registran que en el 2021 se dieron 277 internamientos por esta causa en el centro médico, la más baja de los últimos cinco años.

Los líquidos calientes son una de las principales fuentes de quemaduras. (Cortesía )

Del 2017 al 2021 el hospital de Niños registró un total de 1.639 casos y el 2020 (inicio de la pandemia covid-19 en Costa Rica) fue el más alto con 341 casos.

Bolados para poner en práctica

Para que sus hijos no estén en estas estadísticas ponga en práctica estos bolados:

Asegure la cocina a la pared amarrándola o atornillándola

a la pared amarrándola o atornillándola Ponga una baranda para que los niños no entren a la cocina

para que los niños no entren a la cocina Cocine preferiblemente con los discos del fondo y gire los mangos de las ollas hacia adentro

Desconecte los electrodomésticos y arrolle el cable después de usarlos

