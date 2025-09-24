Cancelan vuelo de la delegación de la Banda de Zarcero, ¿cuándo viajarán a Hawái?

Una delegación de 60 personas de la Banda Municipal de Zarcero estuvo varada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por el problema del radar. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

La Banda Municipal de Zarcero confirmó que el vuelo que tenía programado para este miércoles 24 de setiembre fue cancelado, unas horas después de que se restableciera el sistema eléctrico en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Una delegación de 60 integrantes iba a viajar la tarde de este miércoles a Hawái. Antes de llegar a su destino final, iba a tener una conexión en Estados Unidos.

Sin embargo, a la 1:30 p.m. le comunicaron a la delegación que el vuelo, efectivamente, había sido cancelado.

Los integrantes viajarán la mañana de este jueves 25 de setiembre a Hawái, donde participarán en el Aloha Festival en Waikiki.

La aerolínea brindó el hospedaje en un hotel cerca del aeropuerto, donde pueden descansar tras un día largo varados en el Juan Santamaría.

Eddy Hidalgo, quien iba a viajar este miércoles con la banda, comentó a La Teja que los integrantes se enteraron de la falla en el radar en la madrugada y desde entonces, esperaron toda la mañana a que la situación se resolviera.

“A eso de las 5:30 de la mañana, algunos de los compañeros que estaban por acá se enteraron del problema del radar. Yo llegué un poquito más tarde al aeropuerto. Los chicos del counter de la aerolínea nos comentaron, oficialmente, cuál era el problema y que el vuelo sí o sí estaba retrasado”, dijo Hidalgo.

Este jueves también viajará la otra delegación de la Banda Municipal de Zarcero.

Las operaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Guanacaste Aeropuerto se reanudaron a las 10:54 a.m. después de que una falla en el sistema eléctrico provocara que el radar dejara de funcionar. Debido a ello, todos los vuelos fueron suspendidos hasta que se restableciera el sistema.

Un total de 4.580 pasajeros estuvieron varados en el Juan Santamaría sin poder viajar y preocupados de que sus planes fueron demorados.

AERIS informó que 64 vuelos comerciales, 8 de carga y 65 domésticos fueron afectados este miércoles.

