Delegación de la banda de Zarcero está varada en el aeropuerto Juan Santamaría por falla en el radar

Unas 60 personas de la Banda Municipal de Zarcero está varada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por el presunto problema del radar. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

Una delegación de 60 integrantes de la Banda Municipal de Zarcero está varada este miércoles en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, pues su vuelo fue afectado por una posible falla en el radar.

Eddy Hidalgo nos comentó que se enteraron de la situación en la madrugada de este miércoles 24 de setiembre. Su vuelo hacia San Francisco, con destino final a Hawái, fue demorado por el problema que se presentó en el aeropuerto.

“A eso de las 5:30 de la mañana, algunos de los compañeros que estaban por acá se enteraron del problema del radar. Yo llegué un poquito más tarde al aeropuerto. Los chicos del counter de la aerolínea nos comentaron oficialmente cuál era el problema y que el vuelo sí o sí estaba retrasado”, dijo Hidalgo.

La delegación tenía el vuelo programado para las 8:30 a.m. y ahora tendrá que esperar hasta la tarde para poder volar hacia su destino. Hidalgo nos contó que la aerolínea les aseguró que a las 2:30 p.m. saldrá un vuelo hacia San Francisco.

La aerolínea les dijo que sí volarán este miércoles. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

“La aerolínea (United), muy responsablemente, nos está ayudando para que toda la delegación viaje junta, que es un poco complejo. Hacer un acomodo de dos, tres personas, tal vez no es tan difícil, pero de 60 personas, que es parte de la delegación que va hoy para Honolulú, sí”, compartió.

Los integrantes esperaban llegar hoy a Hawái; sin embargo, con el atraso que tuvieron por el presunto problema del radar, aterrizarán a su destino final mañana jueves 25 de setiembre.

De hecho, este jueves viajará la otra delegación de la Banda Municipal de Zarcero a la isla, donde participarán en un festival de flores llamado Aloha Festival en Waikiki, Hawái, que se realizará el sábado 27 de setiembre.

Un supuesto fallo en el radar tiene varadas a cientas de personas. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

“Desde el 2024, cuando se oficializó la invitación, la emoción ha sido supergrande de los chicos, los esfuerzos, los ensayos y todo. Por supuesto, hoy, a pesar de este atraso, los chicos siguen supermotivados, supercontentos y ansiosos de poder llevar la cultura costarricense, parte de nuestra idiosincracia y nuestra música a tierras de Hawái”, dijo Hidalgo.

También nos comentó que esta es la primera vez en que una banda internacional y latina participa en dicho desfile.

