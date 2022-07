Canciller tico dice que problema migratorio está “rebasando los límites de lo razonable”

Con casi un millón de inmigrantes, principalmente de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, el problema migratorio en Costa Rica está “rebasando los límites de lo razonable”, así lo aseguró el canciller Arnoldo André Tinoco en una entrevista con la agencia de noticias AFP en Nueva York.

“Hay 140.000 solicitantes de refugio en espera. Estamos recibiendo 500 solicitudes diarias. Ello implica un tiempo de espera para conseguir cita de siete años”, dijo antes de recordar que 20 de cada 100 personas son migrantes recientes.

Arnoldo André Tinoco dijo que el gobierno está pidiendo ayuda internacional. Foto: Archivo.

“El país carece de recursos materiales, de equipo y humanos para financiar la atención de este problema”, agregó.

El canciller dijo que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, busca recursos financieros y apoyo internacional para hacer frente a la situación.

El funcionario estuvo hace poco en Washington, donde el gobierno de ese país le ofreció crear un grupo de trabajo para finales de mes con el fin de determinar exactamente y cuantificar las necesidades y los desafíos y ver cómo pueden cooperar. Otras puertas a las que ha llamado son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Consideramos que Costa Rica va a seguir siendo receptor de refugiados, pero que no es justo que el país tenga que endeudarse y pagar intereses para resolver un problema cuyo origen no es el país”, dijo el canciller, aunque dejó claro que no pueden negarse a recibir a gente que está necesitada de ayuda.

Miles de nicaragüenses han migrado a Costa Rica para proteger sus vidas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Relación con Nicaragua

La reciente retirada del gobierno de Daniel Ortega de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la expulsión de sus funcionarios hizo dar marcha atrás al plan anunciado por el presidente Chaves de normalizar las relaciones con Managua con la designación de un embajador.

El gobierno anterior había retirado al embajador tras no reconocer las elecciones de noviembre de Nicaragua en las que Ortega fue electo para un cuarto mandato consecutivo.

También está en el aire, pendiente de un informe que será presentado a los mandatarios de la región, el nombramiento de un candidato nicaragüense, Wagner Vargas, para dirigir la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Ocho expresidentes costarricenses, entre ellos Óscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, manifestaron recientemente su preocupación y oposición a la elección del nicaragüense.