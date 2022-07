Youtuber nicaragüense compró casita en Costa Rica y no se cambia por nadie (video)

Lo primero que hizo la joven fue ponerle su estilo a la casa. Foto: Cortesía. (Cortesía)

La youtuber nicaragüense Jaqueling Libeth Florez Rui es un fiel ejemplo de que con esfuerzo, paciencia y sobre todo mucho trabajo, se pueden cumplir los sueños.

Ella se vino a vivir a Costa Rica hace 14 años y siempre alquiló casa, pero como es tan pulseadora se propuso ahorrar para llegar a comprarse su propio hogar y a sus 31 años lo logró.

Jaqueling tiene una tienda de ropa virtual, además, ya gana platica con los videos que sube a su canal de Youtube “De aventuras con Jaqui” y con eso fue ahorrando todo lo que pudo para comprar su casita.

[ Youtuber nicaragüense: “Me siento orgullosa de ser pinolera” ]

“El sueño de la mayoría de las personas es tener su casita propia. Desde el momento en que empecé a alquilar me dieron ganas de comprar casa propia porque alquilar, además de ser caro, no da la completa libertad de hacerle modificaciones a la vivienda, y así fue como empecé a trabajar y ahorrar hasta lograrlo.

“Todavía no pensaba tener casa porque no tenía todo el dinero completo, pero me propusieron venderme la casa y que les diera lo que tenía y el resto lo pagará en un determinado tiempo, y acepté porque está en el pueblo donde vivo y cerca de la casa de mis padres, en Río Cuarto de Alajuela. Es una casita humilde, pero ya es mía y eso me llena de satisfacción y ganas de seguir trabajando para pagarla por completo”, contó.

Así era la casita de Jaqui apenas la compró. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Ordenada con la plata

La talentosa joven dice que siempre ha sido muy ordenada con el dinero y esa ha sido la clave para ir cumpliendo sus metas.

“Siempre mis ingresos los divido en gastos fijos como la comida, agua, luz, entre otras cosas; otra parte lo dejo para ocio y otra parte para ahorrar. Me gusta tener un equilibrio y así es como he logrado ir poco a poco teniendo mis cositas.

“Desde que me endeudé con la casa paso muy limitada porque ahora tengo una cuota a pagar por mes que no esperaba y he tenido que sacrificar muchas cosas, pero me llena de satisfacción saber que es una inversión que estoy haciendo para mí, así que el sacrificio vale la pena”, aseguró.

Apenas la compró, Jaqui empezó a darle su sello personal a la nueva casa, una de las primeras cosas que hizo fue pintarla, con solo eso cambió un montón.

“Es una casita de madera que ya tiene sus años, cuando la compré no se miraba tan bonita, luego le di una pintada y con los muebles que tengo ya se ve mucho mejor.

“Le quiero hacer unos arreglos, como ponerle cerámica y otras cosas, pero al comprar la casa di todo lo que tenía entonces de momento no puedo, pero espero en Dios más adelante hacerle otros trabajos”, expresó.

Jaqui tiene muchos planes para el futuro y ahorita está enfocada en fortalecer sus ingresos porque quiere ayudarle más a sus papás.

[ Mamá sacó a su familia de Nicaragua y la trajo a Costa Rica para protegerla ]

La nicaragüense le mandó un mensaje a todas las personas que tienen la ilusión de comprar casa o realizar un proyecto importante, pero no se atreven a hacerlo.

“Nunca dejen de soñar, los límites están en la mente, tienen que creer en ustedes mismos. Si quieren algo trabajen hasta lograrlo, no esperen que otras personas solucionen sus problemas, cada día es una oportunidad para luchar por nuestros sueños y aunque se vea lejano Dios siempre está para ayudarnos, pero debemos de poner nuestro máximo esfuerzo”, manifestó.

Casa de Jaqui Flores (Cortesía)

Orgullosa de su país

La joven se ha dedicado a subir videos en YouTube, Facebook e Instagram, en los que se ve desde muy bien vestida o con botas de hule sembrando verduras o compartiendo con alguna humilde familia nicaragüense.

Como una pinolera orgullosa de su patria, Jaqui dice que su objetivo es mostrar la cultura y la linda forma de ser de sus compatriotas.

“Soy cien por ciento nicaragüense, me siento muy orgullosa de decir que soy pinolera, no me avergüenza, amo a mi país. No me avergüenza mi acento, de hecho lo amo, aunque algunos me dicen que he comenzado a perderlo.

“Creo que por ese orgullo que siento por mi país es que mis videos quedan más bonitos. No sé si es idea mía, pero creo que los videos que hago en Nicaragua me quedan mejor, porque he hecho videos desde otros países como Cuba, República Dominicana y México, pero los de mi tierra salen mejor”, aseguró.